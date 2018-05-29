تعرف على تنسيق القبول في الثانوية العامة بالجيزة للعام الدراسي المقبل

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يتراوح تنسيق الثانوية العامة ، للعام الدراسي المقبل ، 2018 / 2019 ، من 200 إلى 210 درجات ، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة ، في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، في محافظة القاهرة ، اليوم الثلاثاء .

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الثلاثاء ، أكدت المصادر ، أن تنسيق القبول في الثانوية العامة ، سوف يقل عن العام الماضي ، مبررا السبب ، بأن مجموع الشهادة الإعدادية ، انخفض من 300 درجة ، إلى 280 درجة .

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وزادت المصادر ، أن القرار الرسمي ، سوف يصدر من اللواء محمد كمال الدالي ، محافظ الجيزة ، بعد اجتماعات مكثفة ، مع إلهام أحمد ، مديرة التعليم في الجيزة ، وسوف يتم الإعلان رسميًا ، عن درجات قبول التنسيق ، خلال الشهر المقبل .

واعتمدت محافظة الجيزة ، نتيجة الشهادة الإعدادية أول أمس الأحد ، بنسبة نجاح 82% ، حيث وصل عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية ، 71 طالبا .