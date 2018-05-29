تعرف على تنسيق القبول في الثانوية العامة بالجيزة للعام الدراسي المقبل

منذ 51 دقيقة اخبار التعليم
تعرف على تنسيق القبول في الثانوية العامة بالجيزة للعام الدراسي المقبل
طلاب الثانوية العامة

يتراوح تنسيق الثانوية العامة ، للعام الدراسي المقبل ، 2018 / 2019 ، من 200 إلى 210 درجات ، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة ، في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، في محافظة القاهرة ، اليوم الثلاثاء .

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الثلاثاء ، أكدت المصادر ، أن تنسيق القبول في الثانوية العامة ، سوف يقل عن العام الماضي ، مبررا السبب ، بأن مجموع الشهادة الإعدادية ، انخفض من 300 درجة ، إلى 280 درجة .

وزادت المصادر ، أن القرار الرسمي ، سوف يصدر من اللواء محمد كمال الدالي ، محافظ الجيزة ، بعد اجتماعات مكثفة ، مع إلهام أحمد ، مديرة التعليم في الجيزة ، وسوف يتم الإعلان رسميًا ، عن درجات قبول التنسيق ، خلال الشهر المقبل .

واعتمدت محافظة الجيزة ، نتيجة الشهادة الإعدادية أول أمس الأحد ، بنسبة نجاح 82% ، حيث وصل عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية ، 71 طالبا .