“التعليم” أخذنا محتويات علمية من بعض الشركات العالمية لأننا نأمل في تعليم أفضل

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وضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أنه تم عقد اتفاقية بين الوزارة وشركة عالمية كبيرة منذ شهر لشراء محتوى معرفي متقدم وذلك لخدمة النظام التعليمي الجديد الذي سيتم فرضه من العام الدراسي الآتي.

وأوضح الوزير في المؤتمر الذي تم ترتيبه في فندق الماسة، شراء برامج ثنائية وثلاثية الأبعاد وذلك لشرح وتوضيح المناهج التعليمية، كما أكد على أنه تم شراء كتب من أمريكا لشرح وتوضيح دروس الصف الأول الثانوي، ووضح أيضا شراء كتب الأضواء المفروضة على الصفوف بداية من الصف الأول الابتدائي حتي الصف الثالث الإعدادي.

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ماذا قال الوزير

قال الوزير أن كل هذه الأمور سيتم تطبيقها من السنة الدراسية الأتية وليس من الضروري وجود إنترنت ليتم تشغيلها.