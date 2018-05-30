التربية والتعليم: إيرادات الدروس الخصوصية تتراوح ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه

Advertisements

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” قائلاً “إن إيرادات المراكز الدروس الخصوصية تتراوح ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين مليار جنيه سنوياً”.

وأكد الوزير خلال لقاء له قد عقد مساء اليوم في غرفة التجارة الأمريكية بمحافظة القاهرة “أن بعض هذه المراكز قد يقوم بجني ملايين من الجنيهات، وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تطوير نظام التعليم بها، وأنها قد قررت عدم التراجع عن هذا الأمر”.

Advertisements

وأكد الدكتور طارق شوقي “أنه في ظل تلك المبالغ التي يقوم بدفعها أولياء الأمور بدفعها إلى تلك المراكز، إذا طلبت الحكومة المصرية توجيه تلك الأمور إلى المدارس الحكومية فلن يقبل أحد بذلك”.

واستئناف الوزير حديثه قائلاً ” احنا مش معانا، نجيب منين؟ موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 80 مليار جنيه منها 68 أجور ومرتبات، و6 مليارات جنيه للمباني ومليار ونصف مخصصة للثانوية العامة”.

وأضاف “نحن لا نشتكي من قلة الموارد لكن الحكومة مش معاها وما أقدرش أطلب ٥ جنيه من وزير المالية لأنه هيرفض”، وأكد أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مؤمن بالتعليم، ويعمل على تدعيم الخطة الهادفة للتطوير والإصلاح.

أقرا المزيد “التعليم” أخذنا محتويات علمية من بعض الشركات العالمية لأننا نأمل في تعليم أفضل