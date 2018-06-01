تعرف على شروط وخطوات التسجيل بالمدارس المصرية اليابانية و قواعد التحويل إليها

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يقوم عدد كبير من أولياء الأمور في جمهورية مصر العربية خلال الساعات السابقة بترقب فتح باب التقدم إلى “المدارس المصرية اليابانية” والتي قد تم الإعلان عنها من قبل “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” والتي أعلنت عن استهداف تعميم تجربة المدارس اليابانية في الدولة المصرية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية.

وقد جاء قرار الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن دخول تلك المدارس إلى المراحل التعليمية المصرية التي يتقدم لها، إلى جانب الإعلان عن موعد بدء الدراسة وجميع الأوراق الرسمية المطلوبة للالتحاق بتلك المدارس.

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وقد تم الإعلان عن أماكن المدارس المصرية اليابانية وكما تم الإعلان عن جميع الشروط ويرغب عدد كبير من أولياء الأمور خوض تلك التجربة التعليمية بنظامها التعليمي الجديد، وخصوصاً أن المدارس اليابانية المصرية تعد الأولى من نوعها داخل الدولة المصرية.

وبعد صدور القرار الوزير عن بدء فتح باب التقدم إلى المدارس اليابانية المصرية ابتداءً من يوم الأربعاء عبر الموقع الرسمي للوزارة وقد جاء في نص القرار ومن مادته الأولى “أن تسرى أحكام هذا القرار على المدارس اليابانية، والتي تتضمن المدارس القائمة عربى، و لغات، ومدارس التجربة الأولية، وكذلك المدارس الجديدة اللغات فقط”.

وقد أكد الوزير أن الدراسة في تلك المدارس سوف يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر وينتهي في يوم الخميس الأخير من شهر يونيو من كل سنة باستثناء العام الدراسي الجديد 2017/ 2018، على أن تبدأ الخطة الدراسية في تلك المدارس من بداية شهر سبتمبر وحتى الثلاثين من شهر يونيو من كل عام.

وهناك حالة من القلق والترقب التي تسود جميع أولياء الأمور الراغبين في التحاق أبنائهم بتلك النوعية المدارس وبعد الإعلان عن تأجيل التقديم إلى المدارس المصرية اليابانية بسبب عدم الانتهاء من جميع الإجراءات واختيار عدد من المعلمين.

وقد أعلن الدكتور طارق شوقي أن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية سوف يتم في نهاية شهر رمضان الكريم، بعد أن يتم اختيار آلف وخمسمائة معلم كمرحلة أولى استعداداً لفتح خمسة وأربعين مدرسة مصرية يابانية خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2018.

ويقدم موقع مصر 365 خطوات التسجيل والالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية وهي كالتالي “الخطوة الأولى الدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط المخصص لنموذج تقدم الطلاب”.

الخطوة الثانية هو ملء جميع البيانات الموضحة بطريقة صحيحة ومن شهادة ميلاد الطفل، والخطوة الثالثة هو التأكد من تاريخ ميلاد الطفل على أن يتم في بداية شهر أكتوبر القادم 2018 السن القانون للتقدم.

ثم تأتي الخطوة الرابعة وهي مليء بيانات التوجه إلى إقرار ولي الأول، والذي يجب أن يتم ملئه بطريقة صحيحة وجيدة.

شروط التقدم إلى المدارس المصرية اليابانية

ومن تلك الشروط إلا يقل سن الطالب في بداية شهر أكتوبر عن سن أربع سنوات بالمستوى الأول، وأن يتم قبول جميع الطلاب في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال على حسب ترتيب المتقدمين للمدرس من الأكبر سناً إلى الأقل سناً بشرط إلا يزيد عمر الطفل عن 5 سنوات.

ويتم قبول الطلاب في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال من الأكبر سناً إلى الأقل بشرط إلا يقل سن الطالب عن 5 سنوات ولا يصل إلى 6 سنوات، الأفضلية تكون على أساس اجتياز الطالب للمستوى الأولى لرياض الأطفال.

ويتم قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي تبعاً لترتيب المقدمين من الأكبر إلى الأصغر سناً من سن 6 سنوات وأقل من 7 سنوات والأفضلية لاجتياز مرحلة رياض الأطفال.

لا يوجد أي استثناء في السن الموضح في ضوء مرحلة التنسيق، مع الالتزام بالمربع السكنى لولي أمر الطالب، تقوم المديرية التعليمية بعد أن يتم اعتماد قبول التسجيل بالنتيجة لديها مع الاحتفاظ بجميع الكشوف المعتمد لمراحل التنسيق بالإدارات.

كما يتم الإعلان عن نتيجة التنسيق الأول للقبول بمرحلة رياض الأطفال في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر يوليو من كل عام على أن يتم الانتهاء من الإعلان عن النتيجة لباقي التنسيقات في موعد أقصاه أول شهر سبتمبر.

شروط التحويل إلى “المدارس المصرية اليابانية”

يتم تحويل الطلاب من المستوى الثاني وحتى الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى المدارس المصرية اليابانية عربي ولغات تبعاً للشروط التالية:

لا يجوز أن يتم نقل الطلاب من المدارس الخاصة للغات والمدارس الرسمية للغات بنوعيها أو المعاهد الأزهرية للغات إلى المدارس اليابانية بنوعيها، ولا ينقل الطلاب بين المدارس التي يتم فيها الدراسة بلغات أجنبية أولى مختلفة حتى الصف الأول الابتدائي.

ولا يجوز أيضا أن يتم نقل الطلاب من المدارس الخاصة عري ورسمية عربي وكذلك المعاهد الأزهرية إلى المدارس اليابانية لغات حتى الصف الأول الابتدائي، كما يشترط أن يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة، وبما لا يخل بالكثافة المقررة وفي حدود الالتزام بقواعد سن الطالب.

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