تنسيق الشهادة الإعدادية 2019/2018 بجميع المحافظات ومجموع القبول بالثانوية العامة

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تنسيق الشهادة الإعدادية لعام 2018 من أهم الموضوعات التي تشغل الأسر المصرية في جميع المحافظات خلال الفترة الحالية، وخصوصاً بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، لمعرفة مجموع دخول مرحلة الثانوية العامة.

ويجدر هنا الإشارة أن تنسيق قبول مرحلة الثانوية العامة يخضع للعديد من الشروط والضوابط، ومنها نسبة النجاح في كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد الطلاب المطلوبين في كل مدرسة، وبالتالي فإن تنسيق المرحلة الإعدادية في جميع المحافظات يعتمد على نسبة النجاح والرسوب في كل محافظة على حدا.

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ومن المتوقع أن يختلف تنسيق هذا العام 2018 عن العام السابق 2017 بنسبة قليلة جداَّ تتراوح ما بين درجة أو درجتين، وقد اختلف المجموع الكلي خلال العام الدراسي السابق في الشهادة الإعدادية من مجموع 300 إلى مجموع 280 درجة فقط، وتحاول الدولة المصرية أن تهتم بالتعليم الفني إلا أن مرحلة الثانوية العامة تعد هي الوجهة الأساسية للعديد من أولياء الأمور والطلاب، وهذا بسبب الفرص العديد المتاحة أمام الطلاب بمجرد التحاقهم بمرحلة التعليم الثانوي.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالقاهرة

% وقد أعلنت الجهات الرسمية التعليمية أن نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة سجلت نسبة 78%، وقد انخفضت نسبة النجاح عن العام السابق 2017، ومن المتوقع أن ينخفض تنسيق المرحلة الثانوية خلال هذا العام في محافظة القاهرة ومن المتوقع أن يكون معدل قبول الطلاب 210 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

أعلنت مصادر تعليمية عن ارتفاع نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية خلال العام الحالي في محافظة الإسكندرية عن العام السابق، حيث سجلت نسبة النجاح 85%، ولهذا السبب من المتوقع أن يرتفع تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي بالمحافظة ومن المتوقع أن يكون 215 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

ارتفعت نسبة نجاح الطلاب في محافظة الجيزة خلال العام الراهن 2018 مسجلة 81.99 في المئة عن العام السابق 2017، لذلك من المتوقع أيضا أن ترتفع نسبة تنسيق الشهادة الإعدادية حيث يصل مجموع القبول إلى المرحلة الثانوية إلى مجموع 200 درجة خلال العام الجاري.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، أعلنت مصادر تعليمية عن ارتفاع نسبة النجاح داخل المحافظة عن العام الدراسي 2017/ 2018 بنسبة أكبر من العام السابق 2016/ 2016، وبالتالي من المتعين أن يرتفع تنسيق الشهادة الإعدادية خلال العام الجاري في محافظة أسيوط عن العام السابق، ومن المتوقع أن يسجل مجموع دخول مرحلة الثانوية العامة بالمحافظة 220 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء

تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل فعلي في محافظة شمال سيناء عن العام الدراسي 2017/ 2018، ويجدر هنا الإشارة أن مجموعة دخول المرحلة الثانوية في محافظة شمال سيناء خلال العام السابق كان من مجموع 235 درجة، ومن المتوقع أن يكون تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية من مجموع 210 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ بالفعل، كما تم الإعلان عن تنسيق الشهادة الإعدادية والقبول في مرحلة الثانوية العامة بالمحافظة، ومن المتوقع أن يكون مجموع القبول للمرحلة الثانوية من 220 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بني سويف

وبعد أن تم الإعلان عن نتائج المرحلة الإعدادية في محافظة بني سويف، من المتوقع أن يكون تنسيق الشهادة الإعدادية وقبول الشهادة الثانوية من مجموع 215 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، من المتوقع أن يكون مجموع تنسيق الشهادة الإعدادية وقبول المرحلة الثانوية في المحافظة من مجموع 205 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وبعد أن تم الإعلان عن نتائج المرحلة الإعدادية في محافظة بني سويف، من المتوقع أن يكون تنسيق الشهادة الإعدادية وقبول الشهادة الثانوية من مجموع 200 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية الفيوم

وبعد أن تم الإعلان عن نتائج المرحلة الإعدادية في محافظة الفيوم، من المتوقع أن يكون تنسيق الشهادة الإعدادية وقبول الشهادة الثانوية من مجموع 200 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية دمياط

من المتوقع أن يكون تنسيق الشهادة الإعدادية والقبول في المرحلة الثانوية في محافظة دمياط من مجموع 195 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية أسوان

من المتوقع أن يكون تنسيق الشهادة الإعدادية والقبول في المرحلة الثانوية التابعة لمحافظة أسوان خلال عام 2018 من مجموع 215 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية المنوفية

من المتوقع أن يكون تنسيق الشهادة الإعدادية المنوفية خلال عام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من مجموع 220 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية المنيا

من المتوقع أن يكون مجموع تنسيق الشهادة الإعدادية المنيا لعام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من 212 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية القليوبية

من المتوقع أن يكون تنسيق الشهادة الإعدادية القليوبية لعام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من مجموع 200 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية الغربية

من المتوقع أن يكون تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية لعام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من مجموع 225 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية

من المتوقع أن يكون مجموع تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية لعام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من 235 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

من المتوقع أن يكون مجموع تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر لعام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من 195 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد

من المتوقع أن يكون مجموع تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد لعام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من 205 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية

من المتوقع أن يكون مجموع تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية لعام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من 200 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس

من المتوقع أن يكون مجموع تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس لعام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من 205 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

من المتوقع أن يكون مجموع تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج لعام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من 210 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح

من المتوقع أن يكون مجموع تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح لعام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من 195 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء

من المتوقع أن يكون مجموع تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء لعام 2018 والقبول في المرحلة الثانوية من 205 درجة.

تنسيق دخول الثانوي الفني التجاري والفندقي بنظام الخمس سنوات

ومن المتوقع أيضا أن يكون تنسيق “مدرسة العباسية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية” للبنات بمجموع 210 درجة، لتنسيق التعليم الفندقي متقدم “رسمي بالنزهة” من مجموع 210 درجة.

ومن المتوقع أن يكون تنسيق مدرسة الدرب الأحمر للشؤون الفندقية والخدمات الفنية للبنين عن قبولها لطلاب المرحلة الإعدادية بمجموع 210 درجة، والمدرسة الفنية التجارية بالسيدة زينب للبنين من مجموع 210 درجة، و”المدرسة الفنية التجارية بالزيتون” للبنات من مجموع 210 درجة، والتعليم التجاري الفندقي الخاص من مجموع 150 درجة مع مراعاة كثافة الطلاب.