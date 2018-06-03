جداول امتحانات الدور الثاني بمحافظات مصر لعام 2018

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جداول امتحانات “الدور الثاني” لعام 2017/ 2018 بمحافظة القاهرة حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الإعلان عن نتائج المراحل التعليمية “الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، والتعليم الفني” خلال الفترة السابقة.

وبعد الإعلان عن نتائج الشهادات المختلفة فمن الطلاب من حالفهم الحظ بالتوفيق ومنهم من لم يتمكن من اجتياز الاختبارات بنجاح خلال الجولة الأولى، وتنتظر تلك الفئة من الطلاب مواعيد “امتحانات الدور الثاني” لخوض الامتحانات مرة أخرى.

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مواعيد امتحانات الدور الثاني بمحافظة القاهرة لعام 2018

يستعد طلاب المراحل التعليمية المختلفة “ابتدائي، وإعدادي، وثانوي، وفني” في محافظة القاهرة خلال الفترة الراهنة من أداء اختبارات الدور الثاني للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ خلال اختبارات الدور الأول، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات خلال شهر يوليو القادم 2018 في محافظة القاهرة.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الدور الثاني للصف الثاني والثالث الابتدائي وما يعادلها من السبت الموافق 7 يوليو 2018 إلى يوم الأحد الموافق الثامن من شهر يوليو لعام 2018 لمدة يومين فقط.

أما بالنسبة إلى مواعيد امتحانات الدور الثاني للصف الرابع الابتدائي وما يعادله سوف تكون من السبت الموافق 7 يوليو 2018 إلى يوم الاثنين الموافق 9 يوليو لعام 2018 لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو لعام 2018 إل يوم الخميس الموافق 12 من شهر يوليو لعام 2018 مواعيد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الصف الخامس والسادس الابتدائي وما يعادله ولمدة ثلاثة أيام.

أما بالنسبة إلى مواعيد امتحانات الدور الثاني للنقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فمن المقرر أن تبدأ اختبارات الدور الثاني من السبت الموافق 14 يوليو لعام 2018 إلى يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر يوليو لعام 2018 ولمدة 5 أيام.

أما بالنسبة إلى امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل الإعدادي المهني فمن المقرر أن تبدأ من يم السبت الموافق 14 من شهر يوليو لعام 2018 إلى يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو لعام 2018 ولمدة 5 أيام.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل الإعدادية عامة، ورياضية، وصم ، ومكفوفين من الخميس الموافق 19 من شهر يوليو لعام 2018 إلى يوم الخميس الموافق 26 من شهر يوليو لعام 2018 ولمدة ستة أيام.

أما بالنسبة إلى مواعيد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية المهنية فمن المقرر أن تبدأ من الخميس التاسع عشر من شهر يوليو إلى الخميس السادس والعشرين من شهر يوليو 2018 ولمدة ستة أيام.

أما بالنسبة إلى امتحانات الدور الثاني لمرحلة النقل الثانوي العام والرياضي وما يعادله فمن المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 من شهر يوليو لعام 2018 إلى يوم الخميس الموافق 26 من شهر يوليو لعام 2018 ولمدة عشرة أيام.

أما بالنسبة إلى مواعيد امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل في التعليم الفني فمن المقرر أن تبدأ يوم الخميس الموافق 12 من شهر يوليو لعام 2018 إلى الخميس الموافق 26 من شهر يوليو لعام 2018 ولمدة اثني عشر يوماً.

امتحانات الدور الثاني بمحافظة الجيزة

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات دور يوليو للصف السادس الابتدائي والتي من المقرر أن تبدأ من 15 إلى 18 يوليو لعام 2018، كما سوف تبدأ امتحانات الدور الثانى بمرحلة التعليم الأساسي “عام ولغات” من 20 إلى 27 من يوليو.

مواعيد امتحانات الدور الثاني بمحافظة الشرقية

ومن المقرر أن تبدأ مواعيد امتحانات الصف الثالث الابتدائي الدور الثاني من السبت الموافق 7 من شهر يوليو لعام 2018 إلى يوم 8 من شهر يوليو، أما بالنسبة إلى امتحانات الدور الثاني للصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي سوف تبدأ من يوم السبت الموافق 7 من شهر يوليو 2018 إلى يوم 10 من شهر يوليو.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي بمحافظة الشرقية من 14 إلى 17 يوليو لعام 2018، ومواعيد دور يوليو للصف الأول والثاني الإعدادي سوف تبدأ من 7 إلى 11 يوليو القادم.

أما بالنسبة إلى مواعيد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية من المقرر أن تبدأ من الحادي والعشرين إلى السادس والعشرين من شهر يوليو لعام 2018، وامتحانات الدور الثاني للصف الأول والثاني الثانوي تبدأ من السابع من شهر يوليو إلى السادس عشر من يوليو لعام 2018.

امتحانات الدور الثاني بمحافظة البحيرة

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن امتحانات الدور الثاني “دور يوليو” سوف تبدأ لجميع المراحل التعليمية المختلفة في المحافظة من السابع ن شهر يوليو إلى السادس والعشرين من يوليو لعام 2018.

مواعيد امتحانات الدور الثاني بمحافظة المنوفية

من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني بمحافظة المنوفية للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي من 8 إلى 9 يوليو، امتحانات دور يوليو للصف الرابع والخامس الابتدائي من 8 إلى 10 من شهر يوليو 2018.

أما بالنسبة إلى امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة المنوفية “الدور الثاني” فمن المتعين أن تبدأ من 13 إلى 15 يوليو، وامتحانات الدور الثاني لمراحل النقل الصف الأول والثاني الإعدادي من 8 إلى 13 يوليو، أما بالنسبة امتحانات الدور الثاني للإعدادية المهنية فمن المقرر أن تبدأ من 8 إلى 14 يوليو.

وامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية من 14 إلى 18 من شهر يوليو، وامتحانات الدور الثاني للصف الأول والثاني الثانوي من 11 إلى 18 يوليو لعام 2018.

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