مصروفات الجامعات الخاصة 2018: الحد الأدنى للقبول بالجامعات “مصريين ووافدين” وأسعار ومصروفات الجامعات الخاصة

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مصروفات الجامعات الخاصة 2018 والحد الأدنى للقبول بالجامعات، الجامعات الخاصة ومصروفاتها العالية فعلى الرغم من ارتفاع التكاليف المالية لتلك النوعية من الجامعات إلا أن عدد كبير من أولياء الأمور يقبلون عليها بسبب أن هناك معايير قبول مرنة وصفوف دراسية صغيرة إلى جانب اختصاصات دراسية وعملية لا تتوافر في بعض الأحيان في التعليم الحكومي في بعض الدول.

وقد ازدهر التعليم الخاص بشكل كبير في العالم العربي خلال السنوات القليلة السابقة، وقد أعلن أحد رؤساء سابقين في الجامعة الأمريكية ببيروت قائلا في ذلك الصدد “بإن دولاً ذات ميزانية محدودة مثل مصر ولبنان تمر أنظمة التعليم الحكومي بأزمة فهي تعاني من قلة التخصيصات المالية وتربكها أعداد الطلاب الكبيرة”.

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مصروفات الجامعات الخاصة 2018

وقد بدأت عدد من أولياء الأمور والطلاب في الدولة المصرية إلى البحث عن الجامعات الخاصة، ويبحثون من أجل معرفة مصاريف الجامعات الخاصة، وسوف يقوم موقع مصر 365 باستعراض المصروفات للعام السابق 2017/ 2018، حيث أن تلك المصروفات قد تكون عرضة للزيادة مع بداية العام الجديد 2018/ 2019.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تحتوى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عدد كبير من الكليات لكل كلية مصروفاتها الخاصة بها وهي كالتالي كلية الطب البشري بمصروفات 65 ألف جنيه مصري، وكلية طب وجراحة الفم والأسنان بمصروفات 50 ألف جنيه، كما سجلت مصروفات كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي سعر 41 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي سعر 35 ألف جنيه.

فيما سجلت مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية سعر 24 ألف جنيه، وسجلت مصروفات كلية العلوم التطبيقية سعر 19 ألف جنيه لقسم العلوم الطبية، و13 ألف جنيه إلى “قسم التمريض”.

وسجلت مصروفات كلية الهندسة سعر ثلاثة وثلاثين ألف جنيه، كلية الإعلام لغة عربية بمصروفات عشرين ألف جنيه، وكلية الإعلام لغة إنجليزية سجلت مبلغ اثنين وعشرين ألف جنيه.

كما سجلت مصروفات كلية الإدارة والاقتصاد لغة عربية مبلغ عشرين ألف جنيه، وكلية الإدارة والاقتصاد لغة إنجليزية مبلغ اثنين وعشرين ألف جنيه، وكلية تكنولوجيا المعلومات بمصروفات ستة عشر ألف وخمسمائة جنيه، وكلية اللغات والترجمة بمصروفات خمسة عشر ألف جنيه.

كما سجلت مصروفات كلية الآثار والإرشاد السياحي مبلغ اثنى عشر ألف جنيه، وكلية التربية الخاصة سجلت سعر اثنى عشر ألف جنيه مصري.

مصروفات الجامعة الروسية

وتحتوى الجامعة الروسية على 3 كليات وهي كالتالي كلية الصيدلة سجلت سعر خمسة وثلاثين ألف جنيه، وكلية طب الفم والأسنان سجلت سعر اثنين وأربعين ألف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً، وكلية الهندسة سجلت سعر ستة وعشرين ألف جنيه.

مصروفات جامعة أكتوبر

فقد سجلت مصروفات جامعة أكتوبر كلية طب الفم والأسنان سعر أربعين ألف جنيه للمصريين خلال الفصل الدراسي الأول، وثلاثين ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني بقيمة إجمالية سبعين ألف جنيه، أما بالنسبة لغير المصريين فقد سجلت مصروفات خلال الفصل الدراسي الأول تسعة آلاف دولار، وستة ألف وأربعمائة دولار خلال الفصل الدراسي الثاني.

أما بالنسبة لمصروفات كلية الصيدلة للمصريين سجلت المصروفات خلال الفصل الدراسي الأولى ثلاثة وعشرين ألف جنيه مصري، والفصل الدراسي الثاني واحد وثلاثين ألف جنيه بقيمة إجمالية أربعة وخمسين ألف جنيه، أما لغير المصريين فقد سجلت مصروفات الفصل الدراسي الأول ستة آلف وخمسين دولار، ونفس السعر للمصروفات الفصل الدراسي الثاني.

أما بالنسبة إلى مصروفات كلية الفنون والتصميم للمصريين فقد كانت قيمة مصروفات الفصل الأول عشرين ألف ومائتين جنيه، ومصروفات الفصل الدراسي الثاني سبعة وعشرين آلف وأربعمائة جنيه، أما لغير المصريين فقد سجلت مصروفات الفصل الدراسي الأول أربعة آلف وتسعمائة وخمسين دولار، وكذلك نفس المبلغ للفصل الدراسي الثاني.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية

فقد سجلت مصروفات كلية الصيدلة للمصريين خمسين ألف جنيه، ولغير المصريين ستة آلاف وخمسمائة دولار، وكلية طب الفم والأسنان للمصريين سجلت ستين ألف جنيه، ولغير المصريين قد سجلت ثمانية ألف دولار.

وقد سجلت مصروفات كلية الإعلام شعبة إنجليزية للمصريين سعر ثلاثين ألف جنيه، ولغير المصريين ثلاثة ألف وخمسمائة دولار، وقد سجلت مصروفات كلية الإعلام شعبة صحافة فقط للمصريين سعر ثمانية وعشرين ألف جنيه، ولغير المصريين ثلاثة آلاف دولار، وكلية علوم الحاسب فقد سجلت للمصريين سعر ثمانية وعشرين ألف جنيه، ولغير المصريين ثلاثة ألف دولار.

وقد سجلت مصروفات كلية إدارة الأعمال للمصريين سعر ثلاثين ألف جنيه، ولغير المصريين قد سجلت سعر ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار، كما سجلت مصروفات كلية الهندسة للمصريين سعر أربعين ألف جنيه، ولغير المصريين سجلت سعر خمسة آلاف دولار.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر

سجلت مصروفات كلية الطب والجراحة في جامعة 6 أكتوبر سعر خمسة وستين ألف جنيه، ومصروفات كلية طب الأسنان سجلت سعر ثلاثة وأربعين ألف جنيه، وكلية الصيدلة سجلت سعر ثلاثة وأربعين ألف جنيه.

كما سجلت مصروفات كلية العلوم التطبيقية خمسة عشر ألف جنيه، وكلية الهندسة سجلت مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف جنيه، وسجلت مصروفات كلية الفنون التطبيقية سعر ثمانية عشر ألف جنيه، وكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب سعر ثلاثة عشر ألف جنيه.

كما سجلت مصروفات كلية الإعلام وفنون الاتصال سعر سبعة عشر ألف جنيه، وكلية الاقتصاد والإدارة قد سجلت مصروفات بقيمة ثلاثة وعشرين ألف جنيه، وكلية اللغات والترجمة سجلت المصروفات ثلاثة عشر ألف جنيه.

كما سجلت كلية التربية إنجليزي سعر أحدى عشر ألف جنيه، وكلية التربية رياض أطفال سجلت المصروفات سعر تسعة آلاف وثمانمائة ألف جنيه، وكلية السياحة وإدارة الفنادق قد سجلت سعر أحد عشر ألف جنيه مصري.

مصروفات الجامعة البريطانية

سجلت مصروفات الجامعة البريطانية كلية الهندسة سعر ستين ألف جنيه، وكلية إدارة الأعمال سجلت المصروفات سعر ثمانية وأربعين ألف جنيه، وكلية اقتصاد وعلوم سياسية سجلت سبعة وعشرين ألف جنيه، وكلية التمريض سجلت سبعة وعشرين ألف جنيه.

وقد سجلت كلية كمبيوتر ونظم المعلومات سعر سبعة وعشرين ألف جنيه، وكلية طب الأسنان سجلت سعر ستين ألف جنيه، كما سجلت مصروفات كلية الصيدلة ثمانية وخمسين ألف جنيه.

مصروفات جامعة مصر الحديثة

فقد سجلت مصروفات كلية علوم الحاسب سعر واحد وعشرين ألف جنيه للمصريين، ولغير المصريين ألف وستمائة جنيه إسترليني، فيما سجلت كلية إدارة الأعمال للمصريين أربعة وعشرين ألف جنيه، ولغير المصريين ألف وتسعمائة جنيه إسترليني.

فيما سجلت مصروفات كلية العلاج الطبيعي للمصريين سجلت سعر تسعة وعشرين ألف جنيه، ولغير المصريين سجلت سعر ألفين ومائتين وخمسين جنيه إسترليني، فيما سجلت سعر كلية طب الأسنان للمصريين أربعين ألف جنيه، ولغير المصريين ثلاثة ألف جنيه إسترليني.

وقد سجلت مصروفات كلية الصيدلة للمصريين تسعة وثلاثين ألف جنيه، ولغير المصريين ثلاثة آلاف جنيه إسترليني، وفيما سجلت مصروفات كلية الهندسة سعر ثلاثين ألف جنيه مصري، ألفين ومائتين وخمسين جنيه استرليني لغير المصريين.

وقد سجلت مصروفات كلية التمريض للمصريين اثنى عشر ألف جنيه مصري، ولغير المصريين تسعمائة جنيه إسترليني، وفيما سجلت مصروفات كلية الإعلام للمصريين سعر ستة وعشرين ألف جنيه، ولغير المصريين الفين جنيه إسترليني.

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