مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية 2018/2019.. هل هناك زيادة جديدة؟

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مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية 2018، وهل هناك زيادة جديدة للعام القادم بعد زيادة عام 2017/ 2018، حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات أن يتم تحديد رسوم الإقامة في المدن الجامعة بمبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيه مصرياً بدلاً من مائة وخمسة وستين جنيهاً شهرياً كما كانت قبل العام الدراسي 2017/ 2018.

وقد أكد المجلس الأعلى للجامعات أن التكلفة الفعلية للطالب الواحد في المدن الجامعية تبلغ ألف ومائة وخمسة وعشرين جنيهاً شهرياً، وعليه فقد تقرر زيادة مصروفات الإقامة في المدن الجامعية الشهرية بقيمة ثلاثمائة وخمسين جنيه شهرياً مع التغذية، وبدون تغذية بقيمة مائة وخمسين جنيهاً فقط.

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مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية 2018

ويجدر هنا الإشارة أن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن أن قرار زيادة مصروفات الإقامة في المدن الجامعية والتغذية قد زاد بحد أقصى إلى ثلاثمائة وخمسين جنيه شهرياً، كما أن للجامعات الحق ومطلق الحرية في تخفيض أو تحديد هذه الرسوم بشرط ألا تتجاوز قيمة الحد الأقصى.

مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية جامعة حلوان

وقد تم الإعلان عن تلك الزيادة مع بداية العام الدراسي السابق 2017/ 2018، وقد أعلنت جامعة حلوان أن سكن الطلاب في المدن الجامعية التابعة لها سوف يكون السكن فقط رسوم مائة وخمسين جنيه ومائتين جنيه للتغذية لتصبح القيمة الإجمالية للإقامة في المدن الجامعية التابعة لجامعة حلوان ثلاثمائة وخمسين جنيه شهرياً.

وقد أعلنت الجامعة أن تكلفة وجبة الغذاء فقط تكلف المدينة الجامعية ما يقارب من خمسة وعشرين جنيه للطالب الواحد حيث أن التكلفة الفعلية لإقالة الطالب وتغذية في المدينة تصل إلى ألف وثلاثمائة جنيه بما يعني أن الجامعة تدعم الطالب بمبلغ ألف جنيه، وذلك حرصاً من الجامعة على مراعاة الظروف المعيشية للعائلة المصرية ولكن الأسعار اختلف وخصوصاً أسعار الوجبات.

مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية جامعة القاهرة

وبعد الإعلان عن زيادة مصروفات المدينة الجامعية إلى مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيهاً شهرياً فقد أعلن جامعة القاهرة عن تدشين مكتب مخصص في المدينة الجامعة من أجل العمل على دراسة أحوال الطلاب الغير قادرين من أجل مساعدتهم على تسديد المصروفات والتي سوف تتكفل بجامعة القاهرة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المصروفات الشهرية للإقامة في المدن الجامعية يتم تحديدها بقرار صادر عن “المجلس الأعلى للجامعات” بعد أن يتم أخذ رأي مجلس الجامعة المختص.

وقد تباينت ردود أفعال النواب بعد قرار زيادة مصروفات المدن الجامعية خلال العام السابق 2018 حيث وجدها البعض أنها زيادة عادلة، ووجدها البعض بأنها تشكل عبء على كاهل الأسر المصرية وعلى الطلاب في ظل الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد.

شروط عامة للإقامة في المدن الجامعية

أن يكون الطالب مغترب وليس من سكان المحافظة التي تتبع لها الجامعة، أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة من خارج المحافظة التابعة للجامعة التي يريد الالتحاق بها، أن يكون الطالب مقيد في أقسام البكالوريوس أو الليسانس، إلا يكون الطالب قد صدر عقوبة في حقه من أحد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أو لائحة المدن الجامعية.

ومن الشروط أيضا ألا تكون على الطالب مستحقات مالية للمدن الجامعة أو كلية أو جامعة، استيفاء طلب الإقامة بالمدينة الجامعية وتقديم جميع المستندات والإقرارات والتوقيعات، وكذلك الاختام المطلوبة بعد حصوله على الموافقة من إدارة المدينة الجامعية.

أن يقدم الطالب أو الطالبة صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة من بطاقة الرقم القومي للضامن، اختيار الكشف الطبي والتحليل الطبية المطلوبة.

الفئات المعفاة من دفع مصروفات الإقامة في المدن الجامعية

وهناك بعض من الفئات التي يتم إعفائهم من دفع مصروفات الإقامة في المدن الجامعية ومنها حالات الطلاب الأيتام مع ضرورة إحضار صورة من شهادة وفاة الأب وبيان المعاش للعام حديث، مع تقديم بحث اجتماعي حديث.

وهناك حالة أخرى للإعفاء من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية وهي حالة الهجر أو الطلاق، وعلى الطالب أن يقدم ما يثبت ذلك مع تقديم بحث اجتماعي ومصدر عن دخل الأسرة، في حالة وجود حالة صحية حيث يعفى الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.

كما يتم إعفاء الطالب من دفع المصروفات في المدن الجامعية في حالة إذا كان الأب أو الأم شخص مريض لا يستطيع العمل والإنفاق على الأسرة، وفي حالة وجود الأب على المعاش مع تقديم بيان بالمعاش وبحث اجتماعي.

وهناك حالة أخرى للإعفاء من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية وهي في حالة انخفاض دخل الأب سواء كان الأب يعمل في جهة حكومية أو قطاع خاص مع تقديم مفردات المرتب وبحث اجتماعي.

وفي حالة أبناء الشهداء من رجال القضاء أو الجيش أو الشرطة حيث في هذه الحالة يتم إعفاء الطالب من دفع رسوم الإقامة في المدن الجامعية، تقديراً من الجامعة للتضحيات رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية ورجال القضاء في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومكافحة العناصر الإرهابية المتطرفة.

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