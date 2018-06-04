«قليل ودليل» تجبر «التعليم» على تعديل نموذج إجابة «عربي الثانوية».. وتنشر الإجابات الصحيحة

Advertisements

أعلن رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم ، رئيس امتحانات الثانوية العامة ، الدكتور رضا حجازي ، تعديل جزئيتين في نموذج الإجابة ، الخاص بامتحان مادة « اللغة العربية » ، لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدمج .

وقال الدكتور رضا حجازي ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، إن عددا من المناقشات دار بين مستشار مادة اللغة العربية للثانوية العامة ، ومقدري الدرجات ، بشأن جمع « دليل وقليل » في سؤال القراءة ، لافتا إلى الاتفاق على أن المعاجم اللغوية ، اختلفت بشأن جمع كلمتي « دليل وقليل » ، بشكل مختلف عن معاجم أخرى .

Advertisements

واتفق مستشار مادة اللغة العربية للثانوية العامة ، ومقدري الدرجات ، أن بعض المعاجم اللغوية ، أورد جمع دليل على « دلائل » ، وبعضها جعلت جمعها « دلالة » ، ولهذا تقرر تعديل نموذج الإجابة ، ليتم اعتبار أي من الجمعين صحيحًا .

وأشار رئيس قطاع التعليم العام ، في وزارة التربية والتعليم ، رئيس امتحانات الثانوية العامة ، إلى أنه بالنسبة لكلمة « قليل » ، فإن المعاجم اللغوية ، أكدت أن جمع كلمة قليل ، هو « أقلاء أو قليلون أو قليلات » ، ولهذا تقرر أن يتم اعتبار أي جمع من الثلاثة صحيحًا .

وبدوره ، وقع رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم ، رئيس امتحانات الثانوية العامة ، الدكتور رضا حجازي ، المذكرة الرسمية التي قدمها مستشار مادة اللغة العربية ، في وزارة التربية والتعليم ، الدكتور أحمد شلبي ، بشأن تعديل نموذج الإجابة الرسمي ، الذي من المقرر أن يتم على أساسه ، تصحيح امتحان مادة اللغة العربية ، الذي أداه طلاب مرحلة الثانوية العامة ، يوم الأحد .

وجاء في المذكرة ، التي قدمها مستشار مادة اللغة العربية ، في وزارة التربية والتعليم ، الدكتور أحمد شلبي ، أن المعاجم اللغوية قد اختلفت ، حول جمع كلمة « قليل » ، التي وردت في نص « لمحات من حياة العقاد » ، واختلفت المعاجم اللغوية أيضا ، على مفرد كلمة « دلائل » ، التي جاءت في موضوع « القدس مدينة عربية » ، ومن أجل الصالح العام ، ولصالح الطلاب ، طالبت المذكرة الرسمية ، بالموافقة على قبول الجموع الأخرى لكلمة « قليل » ، إلى جانب جمع « أقلاء ، مثل قُلل وقللون » ، والجمع السالم هو « قليلون وقليلات » ، والأمر ذاته بالنسبة إلى مفرد كلمة « دلائل » ، إذ يمكن قبول إجابات ( دليل ودلالة ) ، كإجابات صحيحة .

كذلك ، لفتت المذكرة الرسمية ، التي قدمها مستشار مادة اللغة العربية ، في وزارة التربية والتعليم ، الدكتور أحمد شلبي ، إلى رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم ، رئيس امتحانات الثانوية العامة ، الدكتور رضا حجازي ، إلى أنه « بالنسبة إلى الأسئلة المقالية ، فستقبل إجابات الطالب المشابهة بأسلوبه ، كما في سؤال ( لمحات من حياة العقاد ) مثلًا ، فيقبل من الطالب ما يشابه النموذج ، إذا ربط بين سمات أسلوبه ، وخصائص شخصية عباس العقاد ، إذ إن أسلوبه منطقي ، ويعتمد على المقدمات والنتائج ، وله طابع الدراسة والاستقصاء ، وهذا صدى لفرديته واعتزازه بذاته ، حتى لتغلب شخصيته » ، لافتة إلى أنه ، « بالنسبة لامتحان طلاب الدمج ، فإن السؤال الثاني في مادة الأدب له درجة ، من المقرر أن توزع على السؤال الأول ، ليصير من درجتين » .

من جانبه ، وافق رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، الدكتور رضا حجازي ، على كل ما جاء في المذكرة الرسمية ، وأمر بتعميم هذه التعديلات ، على جميع لجان التقدير ، عبر طريق مشرفي تقدير الدرجات في كل قطاع .

وأشار الدكتور رضا حجازي ، إلى أن الوزارة سوف تنشر امتحانات الثانوية العامة ، ونماذج الإجابات الخاصة بكل مادة ، عبر الموقع الرسمي للوزارة ، عقب الانتهاء من الامتحانات ، حتى يتاح للطلاب ، الاطلاع على الإجابات .

على صعيد متصل ، بدأت كنترولات الثانوية العامة ، اليوم الإثنين ، تصحيح عينة عشوائية من مادة اللغة العربية. لطلاب الثانوية العامة ، بعد انتهاء اجتماعات 9 آلاف مقدر درجات ، على مستوى 11كنترولًا ، في قطاعات « القاهرة ، والإسكندرية ، والمنصورة ، وأسيوط » .

ومن المقرر ، أن يبدأ طلاب الثانوية العامة ، بشعبتيها الأدبية والعلمية ، يوم الثلاثاء ، أداء الامتحان في مادتي الاقتصاد ، والإحصاء ، بإجمالي عدد 559 ألفًا و546 طالبًا وطالبة .