رئيس امتحانات الثانوية العامة يكشف كواليس أول حالة تسريب لامتحانات الثانوية العامة

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أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي عن تأكيده على أن “زمن تسريب امتحانات الثانوية العامة انتهى، وما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي ليس تسريباً، بل قام أحد الطلاب بتصوير أجزاء من الأسئلة بالموبايل وعرضها على الإنترنت وهذا يسمى غش إلكتروني”.

جاء تلك التصريحات أثناء مداخلة للدكتور رضا حجازي في برنامج العاشرة مساءً والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية دريم مع الإعلامي وائل الإبراشي، وأضاف أن ما حصل أن بعد نص ساعه أحد الطلاب من لجنة شبين الكوم شير جزء من الأسئلة وفي خلال دقيقتين كنا متعرفين عليه”.

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وأشار قائلاً ” بناء عليه تم إقالة رئيس اللجنة لأنه لم يؤدي دوره الوظيفي بشكل جيد، لأنه بعد كده تم تفتيش الطلاب وكان فيه 4 موبايلات داخل اللجنة”.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي رسالة إلى أولياء الأمور حيث قال ” أرجوكم ارحموا أبنائكم من التوتر والضغط، وراعوا أولادكم، بدل ما تخسروهم.. واللي يفكر يسرب امتحان هنجيبه هنجيبه”.

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