التربية والتعليم تعلن عن افتتاح 45 مدرسة يابانية خلال العام الجديد

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قائلاً “إن المدارس اليابانية تسير بكل جدية نحو الافتتاح خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2018″، وقد أشار الوزير إلى إدخال خمسة وأربعين مدرسة جديدة إلى الخدمة خلال العام الدراسي الجديد 2018/ 2019.

وقد أعلن الوزير أنه متفاعل مع جميع أولياء الأمور وكذلك المعلمين من خلال مجموعة “أدعم طارق شوقي” عبر تطبيق إلكتروني عبر “واتس آب”، وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قامت بفتح باب التقديم أمام جميع المعلمين منذ فترة وقد انتهى، ويتم خلال الوقت الراهن إجراء التصفيات النهائية.

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وقد أضاف الدكتور “طارق شوقي” أنه قد تم إجراء مقابلات شخصية من ثلاثة ألف معلم من أجل اختيار ألف وخمسمائة معلم فقط من أجل بدء إجراءات التدريب خلال شهر يوليو لعام 2018.

وقد أعلن الوزير عن فتح باب التقدم أمام الطلاب في وقت قريب، وقد أكد قائلاً “كل شيء يسير حسب الخطة الموضوعة من قبل الوزارة”.

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