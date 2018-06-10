طلاب الثانوية العامة يشكون من طول الأسئلة وضيق وقت امتحان الرياضة

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أعلن طلاب المرحلة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة علمي رياضة أن الاختبار كان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن ما اتفق جموع الطلاب عليه هو طول أسئلة الامتحان والتي كانت تستوجب وقت أطول للإجابة .

وقد أكد الطلاب بعد أداء امتحان الرياضة “جبر وهندسة فراغية” أن الاختبار قد تضمن عدد من الجزيئات المركبة الخاصة بمساحات الهندسة الفراغية والأحجام وتضمن أيضا على جزئيات في الجبر من المصفوفات، ولكن من أجل التمييز بين الطالب العادي والطالب المتميز.

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وقد تضمن شكاوى الطلاب أيضا ضيق وقت الامتحان حيث أعلن عدد من الطلاب عن تركهم لعدد من الأسئلة التي كان يستوجب أن يتم تخصيص وقت إضافي له، وقد تم وصف امتحان شق الهندسة الفراغية من قبل بعض الطلاب بأنها “معقدة” بسبب ما تحتويه من غموض.

وقد أعلن بعض من الطلاب عن احتواء شق أحجام المثلثات على تسعة عشر سؤال، سؤالين من هم اختياري، إلى جانب عدم فهم شق المصفوفات في الجبر مما أضفى نوع من الصعوبة على الامتحان الذي خرج عن التوقعات، بالإضافة إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لحل جميع عناصر الامتحان.

ويجدر هنا الإشارة أن امتحانات الثانوية قد بدأت يوم الأحد السابق الموافق الثالث من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحاً وسوف تنتهي في الأول من شهر يوليو القادم، ويؤدي امتحانات الثانوية العامة ما يقارب من ستمائة وستة وخمسين ألف طالب وطالب في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

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