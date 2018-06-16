وزير التعليم العالي يعلن عن الكليات الجديدة بتنسيق 2018 / 2019

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الكليات الجديدة بتنسيق هذا العام 2018 / 2019، أفصح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث قال أن أعداد من الكليات الحديثة سوف تنضم لتنسيق القبول بالجامعات هذه السنة.

الكليات الجديدة بتنسيق 2018 / 2019

جاء هذا البيان وفق تصريح من وزارة التعليم العالي الذى جاء اليوم السبت، حيث تشتمل هذه الكليات على الآتي: كلية الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، وكلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور، وكلية الحقوق جامعة بورسعيد، وكلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط، والمعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ، ذلك إلى جانب الكليات والمعاهد الحديثة التى سوف تحصل على قبول المجلس الأعلى للجامعات والبدء بالدراسة بها قبيل بداية التنسيق.

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كما افصحت لجنة التعليم بوزارة التعليم العالي، انه من المنتظر الإعلان عن توقيت بداية تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة بثلاثة أيام، وهذا عبر 3 مراحل للتنسيق تفصح عنها الوزارة بشكل متتابع في مؤتمرات وتصريحات صحفية توضح فيها الحد الأدنى للتقديم في كل مرحلة.