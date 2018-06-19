عبدالغفار يكشف عن موعد بدء الدراسة في الجامعات الأجنبية بالعاصمة الجديدة

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبدالغفار” عن عدم الانتهاء إلى الوقت الراهن من العمل في الجامعات الأجنبية المقامة في “العاصمة الإدارية الجديدة” سوى نموذج الجامعات الكندية هو فقط الذي قد تم الانتهاء منه.

وأضاف الوزير قائلاً “في حالة انتهاء قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمجلس النواب قبل انتهاء عقد دورته البرلمانية خلال شهر سبتمبر القادم من الممكن أن يتم بدء الدراسة في مجمع الجامعات الكندية في العام الدراسي القادم 2018/ 2019”.

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وأكد الدكتور خالد عبدالغفار قائلاً “مما لا شك فيه أن العام الدراسي 2019/ 2010 من المقرر أن يشهد بدء الدراسة بشكل فعلي بما يقارب من ستة جامعات أجنبية داخل العاصمة الإدارية الجديدة”.

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