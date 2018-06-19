التربية والتعليم تنفي تسريب امتحان الفيزياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب امتحان مادة الفيزياء لامتحانات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت الوزارة بيان رسمي صادر عنها من أجل توضيح مدى صحة الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد.

وقد أعلن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “أحمد خيري” قائلاً “أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تسريب أسئلة امتحان مادة الفيزياء المقرر أن يمتحن طلاب المرحلة الثانوية العامة غداً الموافق الثلاثاء كلام عارٍ تماما من الصحة، وأنه لا صحة لما يتم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان الحقيقي”.

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كما أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “رضا حجازي” قائلاً “أنه تم التواصل مع المطبعة السرية المتولية عملية طباعة امتحانات الثانوية العامة بإحدى الجهات السيادية، وأشارت إلى أنها قد تأكدت أنه لا علاقة للأسئلة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسئلة الامتحان الحقيقي الذي سوف يؤديه طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الثلاثاء”.

وأعلن الدكتور رضا حجازي “أن مروجي تلك الشائعات عن تسريب امتحان الفيزياء هدفهم ابتزاز الطلاب، لذا لا يجب الانسياق وراء تلك الشائعات العارية تمام من الصحة”.

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