حجازي: استئناف عمل كنترولات الثانوية العامة اعتباراً من اليوم الثلاثاء

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أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن كنترولات الثانوية العامة سوف تستأنف عملها اعتباراً من اليوم الموافق الثلاثاء التاسع عشر من شهر يونيو الجاري لعام 2018 بعد توقفها بمناسبة عطلة عيد الفطر.

وقد أعلن الدكتور رمضان حجازي قائلاً “يتم التصحيح ورصد الدرجات في المواد التي أدى فيها طلاب المرحلة الثانوية الاختبارات قبل إجازة عيد الفطر المبارك ومنها مادة اللغة الإنجليزية، ومادة الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية”.

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ويجدر هنا الإشارة أن امتحانات المرحلة الثانوية قد بدأت يوم الأحد الموافق الثالث من شهر يونيو الحالي لعام 2018 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وسوف تنتهي فترة الامتحانات في الأول من شهر يوليو القادم،.

ويؤدي ما يقارب من ستمائة وستة وخمسين ألف طالب وطالب في مختلفة محافظات جمهورية مصر العربية في حوالي ألف وسبعمائة وسبعة وسبعين لجنة سير على مستوى الدولة المصرية، وتستمر مدة الامتحانات لمدة عشرة أيام قد تخللها إجازة عيد الفطر المبارك وبعض العطلات الأخرى.

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