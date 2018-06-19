«تعليم القاهرة» تعلن مواعيد تنسيق القبول في الثانوية العامة.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة ، برئاسة محمد عطية ، اليوم الثلاثاء ، أن تنسيق القبول في الثانوية العامة ، للمرحلة الأولى ، سوف يبدأ من يوم الثلاثاء ، الذي يوافق 3 يوليو 2018 ، ويستمر حتى يوم الخميس ، الذي يوافق 5 يوليو 2018 ، وذلك بحد أدنى ، بمجموع 270 درجة .

وأضافت مديرية التربية والتعليم في القاهرة ، أن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة ، سوف تبدأ من يوم السبت. الذي يوافق 7 يوليو 2018 ، حتى يوم الإثنين ، الذي يوافق 9 يوليو 2018 ، وذلك بحد أدنى ، بمجموع 220 درجة .

Advertisements

ولفتت « تعليم القاهرة » ، إلى أن المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة ، سوف تبدأ يوم الثلاثاء ، الذي يوافق 10 يوليو 2018 ، وتستمر حتى يوم الخميس ، الذي يوافق 12 يوليو 2018 ، وذلك من أجل استيعاب جميع الطلاب ، الذين تخلفوا عن المراحل السابقة .

وأوضح مدير « تعليم القاهرة » ، إلى أنه سوف يتم الاستعانة. بنموذج استمارة رغبات الالتحاق ، من الحصول على توقيع الطالب وولي الأمر ، حيث يتم تحقيق رغبة من الأربع رغبات ، طبقا لترتيبهم ، مع مراعاة أن يكون قبول الطلاب ، حسب المربع السكني ، أو حسب مربع الإدارة التعليمية ، التي حصلوا منها على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ، ويتم أخذ إقرار على ولي الأمر ، بعدم التحويل إلى المدارس ، ذات الكثافة الطلابية العالية .

وأكد محمد عطية ، أن الطلاب الحاصلين على مجموع « 266 درجة » فأكثر ، يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها ، خارج المربع السكني ، أو داخله ، على مستوى محافظة القاهرة ، وذلك بما لا يزيد ، على 25% من أعداد الطلبة ، المنقولين في المدرسة .

وتابع مدير « تعليم القاهرة » ، أن الطلاب الحاصلين على مجموع « 252 درجة » فأكثر. يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها ، داخل الإدارة التعليمية فقط ، ودون التقيد بالمربع السكني ، وبما لا يزيد على 25% ، من أعداد الطلبة. المنقولين في المدرسة .

ولفت محمد عطية ، إلى أنه لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق ، بمدارس الثانوي العام « رسمي بالقاهرة » ، إلا لأبناء محافظة القاهرة ، من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة ، في مرحلة التعليم الأساسي ، من إحدى مدارس القاهرة ، وكذلك ، لا يسمح بالتحويل إلى مدارس محافظة أخرى ، إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم. أو طبقا للقرارات الوزارية ، ويكون الحد الأدنى للالتحاق بفصول الخدمات ، في الثانوي العام ، أقل من « 40 درجة » ، من الحد الأدنى للقبول. في الثانوي العام الرسمي ، طبقا لكل تنسيق .