مصادر في «التعليم»: نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية نهاية الشهر الحالي

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قالت مصادر مسؤولة ، في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الثلاثاء ، إن نتيجة الدبلومات الفنية ، سوف تكون جاهزة ، في نهاية الأسبوع المقبل ، لافتة إلى أنها سوف تعلن ، قبل نهاية شهر يونيو الحالي .

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الثلاثاء ، أكدت المصادر ، أن الكنترولات انتهت من تصحيح المواد المختلفة ، قبل عيد الفطر ، وجار حاليا ، إنهاء أعمال المراجعة وخلافه .

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وكانت امتحانات الدبلومات الفنية ، شهدت هذا العام ، أجواء هادئة في مجملها ، حيث لم تشهد تسريبا أو غشا جماعيا ، كما حدث في أعوام سابقة ، وكذلك ، أدارتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بطريقة احترافية ، عن طريق عشرات الآلاف من المصححين والمراجعين على مستوى الجمهورية ، وأيضا ، بمعاونة الأجهزة التنفيذية في المحافظات المختلفة ، فضلا عن أعمال التأمين ، التي تولاها رجال القوات المسلحة ، والشرطة المدنية .

وتسعى الحكومة جاهدة ، في الوقت الحالي ، لدعم منظومة التعليم الفني ، عن طريق شراكة ، بين وزارة التجارة والصناعة ، والاتحاد الأوروبي .