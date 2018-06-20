لهذا السبب .. ناشد حجازي طلاب الثانوية العامة بضرورة قراءة التعليمات المدونة على كراسة الامتحان

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ناشد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “رضا حجازي” جميع طلاب الثانوية العامة بضرورة قراءتهم بعناية وحرص لصفحة التعليمات الموجودة في “بوكليت كل امتحان من امتحانات المرحلة الثانوية”.

وقد أكد أن القراءة بعناية وحرص ضرورية حتي يتمكن الطلاب من معرفة عدد صفحات البوكليت وكذلك عدد الأسئلة الموجودة بداخله، إلى جانب التعرف على “التعليمات الخاصة بالإجابة على الأسئلة”.

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وقد أعلن الدكتور “رضا حجازي” عن تفاجئه أمس من بعض الطلاب الذي قد قاموا بأداء امتحان مادة الفيزياء وهم يظنون أن “كراسة الامتحان” لا يوجد بها إلا خمسة وثلاثين سؤال فقط، على الرغم من احتواء كراسة الامتحان على خمسة وأربعين سؤال.

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