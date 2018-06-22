نتيجة الثالث المتوسط 2018 العراق ورابط استعلام النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية

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نتيجة الثالث المتوسط 2018 العراق ورابط استعلام النتيجة نعرضه لكم من موقع مصر 365، حيث من المحتمل أن يتم ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط العراق 2018 الدور الأول مثل كافة المواقع، لاسيما انه غير معترف به رسميا، وحتى الوقت الحالي لم تفصح وزارة التربية العراقية الوقت الذي سيتم فيه إظهار نتائج الثالث متوسط العراق 2018 الدور الأول، التي تظهر فيه النتائج فى كافة أنحاء دولة العراقية لجميع الدراسات بها.

ونقدم لكم من خلال موقعنا، موقع مصر 365 رابط استعلام نتيجة الثالث المتوسط 2018 العراق، وكذلك متابعة مستمرة لجميع أخبار النتيجة.

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نتيجة الثالث المتوسط 2018 العراق

يريد طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة أن يطمئنو على اختبارات الوزارة للدور الأول 2018 التي اختتمت يوم 13-6-2018 بكل الدراسات المختلفة في العراق (العربية- الإنكليزية-التركمانية- الكردية) ونستعد لإعلان وزارة التربية العراقية أثناء هذه المدة عن ميعاد ظهور النتائج بكافة المحافظات من عبر رقم الطالب بالولوج الى موقع ناجح للنتائج.

يبدأ عدد من المواقع الإلكترونية منها الرسمي ومنها غير رسمي بالمساندة في إظهار نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق ومن هذه المواقع:

موقع ناجح للنتائج 2018 دور أول.

وأيضا موقع النجاح.

ومنصة أخبار الناصرية.

وموقع السومرية نيوز.

وبخصوص المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية:

نتيجة الصف الثالث متوسط العراق 2018

أن البحث مازال قائما بخصوص مطالعة ميعاد نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2018 عبر موقع ناجح نتائج الثالث متوسط العراق 2018 المنتظر خلال بعض المواقع أنها ستظهر يوم 25-6-2018 غير انه ليس محدد، وهناك من يقول أنها سوف تظهر يوم الأربعاء، ومن المحتمل أن يناقش وزير التربية “محمد اقبال الصيدلي” في مؤتمر صحفي حيث يوضح فيه نسبة الناجحين.

بيان محافظات نتائج الثالث متوسط

يترقب جميع الطلاب من كافة المحافظات العراقية المدونة بتلك الصورة وقت اعلان النتيجة وسوف تقوم المحافظة بوضع الروابط الخاصة بالنتيجة.

وسوف نكون معكم لنتابع ما سوف تعلنه وزارة التربية عن ميعاد نتائج الصف الثالث المتوسط، وسوف تتم يوم الخميس 21-6-2018 امتحانات السادس الإعدادي بكافة الدراسات العراقية، وقد وضحت وزارة التربية أن أعداد الطلبة بلغ لنحو 350 ألف يستعدوا غدا لامتحانات السادس الإعدادي الأدبي والعلمي.

متابعة موقع ناجح نتائج الثالث:

تستطيعون بالتقصى من خلال موقع ناجح من أجل استخراج نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2018 الدور الأول وقت رفعها والإفصاح عنها من وزارة التربية.