نتائج الدبلومات الفنية 2018 آخر العام برقم الجلوس عبر موقع التعليم الفني

Advertisements

نتائج الدبلومات الفنية 2018 نعرضها لكم، حيث ينتاب طلاب الدبلومات الفنية حالة من الترقب والقلق، حيث تستمر خلال الفترة الحالية جميع أعمال تصحيح أوراق الإجابات بالكنترول إلى جانب إضافة الدرجات الخاصة بجميع المواد الدراسية المختلفة، بعد أن أدى جميع طلاب الدبلومات الفنية امتحانات آخر العام الدراسي يوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو السابق لعام 2018.

وأوشكت وزارة التعليم الفني على الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، بحيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قريبًا، حيث ذكرت التصريحات أن نتائج الدبلومات الفنية 2018 من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتائج واستخراجها بحد أقصى مع أوائل الشهر القادم، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

Advertisements

نتائج الدبلومات الفنية 2018

وقد أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “أحمد الجيوشي” أن امتحانات الدبلومات الفنية قد جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وقد أكد قائلاً “أن عدم وجود شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات من الطالب مما يؤكد أن الاختبارات قد أتت في مستوى الطالب المتوسط”.

وأوضح نائب الوزير أن الإعلان عن أسماء الأوائل بجميع الشعب ونسب النجاح سوف يكون عقب الانتهاء من جميع أعمال تصحيح أوراق الإجابات، وسوف يتم إقامة حفل تكريم لهم مع دعوة أولياء أمورهم لحضور فعاليات حفل التكريم.

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2018

وسوف يتم الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2018 عن طريق الدخول إلى:

رابط موقع “بوابة التعليم الفني”

من خلال كتابة رقم جلوس الطالب

وسوف يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة قصيرة جداَّ.

متابعة نتائج الدبلومات الفنية 2018

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول سوف يتم الإعلان عنها في أواخر شهر يونيو الحالي أو في مطلع شهر يوليو القادم لعام 2018، من خلال استخدام رقم جلوس الطالب.

ويترقب طلاب التعليم الفني “الصناعي، والتجاري، والزراعي” ظهور النتيجة من خلال الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني، وقد أعلن مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية سوف تظهر خلال الفترة من الثلاثين من شهر يونيو إلى الخامس من شهر يوليو القادم.

وقد صرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “محمد مجاهد” قائلاً “أن مشاكل التعليم الفني هي الصورة الذهنية السيئة لدى الأسرة المصرية رغم أنه صناعة لها دوراً هاماً”، كما أعلنت مصادر بالوزارة أن نتيجة الدبلومات الفنية سوف تكون متاحة خلال نهاية الأسبوع القادم قبل نهاية الشهر الجاري.