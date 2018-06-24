موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام 2018/ 2019.. الخريطة الزمنية للعام الجامعي في مصر

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ننشر موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام 2018/ 2019، والخريطة الزمنية للعام الجامعي كما أعلنها الدكتور “خالد عبدالغفار” وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اعلن قائلاً “إن المجلس الأعلى للجامعات المصرية قد أقر الخريطة الزمنية لـ العام الجامعي 2018/ 2019، بالتوافق مع موعد بدء الدراسة بالتعليم ما قبل الجامعي في الدول المصرية”.

وقد أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي على هامش عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية، الذي قد تم عقده يوم السبت 23 يونيو 2018، “أن الجدول الزمني للدراسة في مصر يأتي على النحو الآتي:

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موعد بدء الدراسة والخريطة الزمنية للعام الجامعي 2018/ 2019

بدء الفصل الدراسي الأول في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2018، ويستمر لمدة خمسة عشر أسبوعاً، وينتهي في الثالث من شهر يناير لعام 2019.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في الخامس من شهر يناير 2019، وتستمر إلى الرابع والعشرين من يناير لعام 2019.

وأشار “أن بداية إجازة نصف العام تبدأ في السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2019، وتستمر إلى السابع من شهر فبراير لعام 2019.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في التاسع من فبراير 2019 ويستمر لمدة ستة عشر أسبوعاً، وينتهي في الثلاثين من مايو 2019.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأول من شهر يونيو لعام 2019 وتستمر إلى العشرين من شهر يونيو لعام 2019، وتستمر مدة الامتحانات لمدة ثلاثة أسابيع على حسب كل كلية”.

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