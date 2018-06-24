متابعة أخبار الثانوية العامة: اليوم امتحانات “علم النفس والديناميكا والأحياء”

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يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم اختبار مادة الأحياء، ويبلغ إجمالي عدد طلاب شعبة علمي علوم ما يقارب من 249,608 طالب وطالبة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

بينما يؤدي طلاب المرحلة الثانية “شعبة علمي رياضة” اليوم امتحان مادة الديناميكا “الرياضيات التطبيقية” ويبلغ عدد الطلاب المؤدين اختبار اليوم 108,838 طالب وطالب في جميع أنحاء الدولة المصرية.

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أما طلاب “الشعبة الأدبية” لمرحلة الثانوية العامة فهم يؤدون اليوم اختبار مادة علم النفس والاجتماع، ويبلغ عدد الطلاب المؤدين اختبار اليوم من الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 245,386 طالب وطالبة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقد صرح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “رضا حجازي” قائلاً: امتحانات الثانوية العامة تسير خلال العام الدراسي الراهن بشكل جيد ومنضبط.

مضيفًا، أن غرفة العمليات المركزية حريصة كل الحرص منذ بداية امتحانات الثانوية العامة على الاطمئنان على وصول أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة إلى جميع لجان المحافظات.

وأكمل تصريحاته قائلًا: أن فريق عمل غرفة العمليات المركزية يقوم بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، كما يقوم فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالعمل على تحديد أماكن أي طالب يقوم بتصوير كراسة الامتحانات ونشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني أثناء سير امتحانات الثانوية العامة.

أقرا المزيد لهذا السبب .. ناشد حجازي طلاب الثانوية العامة بضرورة قراءة التعليمات المدونة على كراسة الامتحان