رابط نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018 بالرقم الوطني عبر البوابة الإلكترونية امتحانات وزارة التربية السودانية في جميع الولايات

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نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018 بالرقم الوطني عبر البوابة الإلكترونية امتحانات وزارة التربية السودانية في جميع الولايات بالسودان نقدمها لكم اليوم من موقع مصر 365، حيث انتهى طلاب الثانوية في دولة السودان من آداء اختبارات آخر العام في يوم 24 أبريل الماضي، بعدها بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات مباشرة، على أن تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة في يوم 24 يونيو 2018 أي اليوم.

ويذكر أن موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018 قد تم تأجيله من قبل وزارة التربية السودانية، إلى الفترة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسيتم اليوم اعتماد النتائج من قبل وزيرة التربية السودانية السيدة “سعاد عبد الرزاق”، وعرض النتائج بعدها مباشرة ليتمكن الطلاب من استخراجها بالرقم الوطني فقط.

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نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018

نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018 سيتم الإعلان عنها اليوم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية السودانية، حيث أعلنت مصادر مسؤولة اليوم الأحد الموافق 24 يونيو 2018 كموعد رسمي لاعتماد النتائج والإعلان عنها مباشرة، حتى يتمكن الطلاب من استخراج النتائج بالرقم الوطني عبر البوابة الإلكترونية، ويذكر أن موعد الإعلان عن النتائج سيكون اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ويذكر أن أعداد الطلاب المسجلين بالشهادة الثانوية السودانية هذا العام قد ارتفع كثيرًا بالمقارنة بأعداد الطلاب المسجلين العام الماضي، حيث بلغت قيمة الارتفاع هذا العام نحو 15114 طالب وطالبة بالمقارنة بأعداد الطلاب العام الماضي، وسجلت أعداد الطلاب الدارسين للمسار الأكاديمي 440766 طالب وطالبة، أما أعداد الطلاب الدراسين المساق الفني فقد وصل إلى 8843 طالب وطالبة، في حين أن أعداد الطلاب الدارسين للمساق الديني فقد سجل 2970 طالب وطالبة وأخيرًا أعداد الطلاب الدارسين للمجال الحرفي وصل إلى 5987 طالب وطالبة.

استخراج نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018

استخراج نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018 سيكون اليوم الأحد الموافق 24 يونيو 2018 في تمام الساعة الثانية ظهرًا عبر الروابط التالية:

موقع وزارة التربية السودانية.

البوابة الإلكترونية نتائج الطلاب.

هذا ويرجى العلم أن النتائج سيتم الإعلان عنها اليوم في جميع الولايات السودانية، هذا وفقا للتصريحات الصادرة عن مجموعة من المصادر التابعة لوزارة التربية السودانية، والولايات هي:

ولاية الجزيرة.

ولاية الخرطوم.

ولاية كسلا.

ولاية نهر النيل.

ولاية القضارف.

ولاية الشمالية.

ولاية كردفان.

ولاية دارفور.

ولاية سنار.

ولاية النيل الأبيض.

ولاية النيل الأزرق.

ولاية شمال كرفان.

ولاية دارفور.

ولاية البحر الأحمر.

ولاية شمال دارفور.

ولاية غرب دارفور.

ولاية وسط دارفور.

انتشرت خلال مارس الماضي وأثناء آداء الامتحانات مجموعة من الإشاعات التي تفيد تسريب الامتحانات في السودان، الأمر الذي قد تسبب في إعادة امتحان الكيمياء وكذلك توجيه مجموعة من الانتقادات لوزارة التربية والتعليم في السودان.