التربية والتعليم تحسم الجدل حول تعديل نموذج إجابة مادة الأحياء للثانوية العامة

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صرح الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، حول الجدل الذي أُثير حول سؤال “ماذا يحدث عند غياب مجموعات الفوسفات من أنسجة عضلة هيكلية؟”، وقد جاء هذا السؤال في امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة العلوم في الأمس الموافق 24-6-2018، في امتحان الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2018.

وأضاف “حجازي” أن هذا السؤال جاء وبوضوح في الصفحة رقم 19 من الكتاب المدرسي لمادة الأحياء، و المقرر على الصف الثالث الثانوي، حيث أكد أن ما جاء في الكتاب المدرسي عند تناقص جزيئات “ATP” والتي تعد مجموعة الفوسفات أحد مكوناته، وهو ما قام طلاب الثانوية العامة بدراسته خلال العام الدراسي 2017-2018، وأن الطلاب يعلمون بأن الإختصار هو “ATP” هو نفسه “أدينوسين ثلاثي الفوسفات” والذي قد تم تدريسه للطلاب في الصف الثاني الثانوي.

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وأشار “حجازي” أن هذا السؤال جاء ليقيس مستويات معرفية عليا، وذلك للتعرف على المكونات وأهميتها، وأن السؤال تم تخصيص له درجة واحدة فقط في نموذج الإجابة.

وأشار “حجازي” أن إجابة هذا السؤال التي جاءت في نموذج الإجابة صحيحة، ولا تحتاج إلى تعديل، ولهذا السبب فقد قام “حجازي” بالتنبيه على جميع المشرفين المسؤولين عن تصحيح مادة الأحياء على مستوى محافظات الجمهورية، وتطابق الإجابة التي جاءت في نموذج الإجابة التي قد وضعته لجنة خاصة من الهيئة الفنية.

وأضاف “يسري ساويرس” الذي يشغل منصب مستشار مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم، أن امتحان الأحياء هذا العام قد جاء متطابقاً مع مواصفات الورقة الامتحانية التي قد وضعها المركز القومي للامتحانات.

ومن جهة أخرى فقد أكد طلاب شعبة العلوم أن أسئلة امتحان الأحياء قد جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ما عدا 5 أسئلة قد جاءت في مستوى الطالب المتفوق، وخاصة السؤال السابق ذكره مؤكدين أنه لم يتم تدريسه بالمنهج المقرر، ولم يتم ذكر مادة الفوسفات إلا في جزء “DNA”.

وتحدث “ساويرس” على الشكوى المقدمة من الطلاب بشأن سؤال “نزع الفوسفات من العضلة الهيكلية”، وأشار إلى أن هذا السؤال يعد من أهم الأسئلة للمستويات العليا ، وأكد أن الطالب الذي علم ماهو دور الفوسفات في جسم الإنسان، سوف يتعرف على تأثير غيابه من الجسم، مؤكداً للطلاب أن هذا السؤال يحتاج أن تكون مادة الأحياء مفهومة بشكل عميق.

وأشار “ساويرس”|خلال نهاية حديثه أن إمتحان الأحياء قد تم وضعه من قبل اللجنة الفنية بكفاءة ودقة عالية، والتي راعت أن يكون الإمتحان طبقاً للمواصفات الفنية، مشيراً إلى أن طلاب شعبة العلوم يتنافسون بعضهم البعض للوصول إلى عدد من المقاعد القليلة بالكليات العلمية، ولهذا وجب التمييز بين الطلاب.

وقد خضع حوالي “249.608” طالب وطالبة بشعبة العلوم الامتحان في مادة الأحياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2017-2018.

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