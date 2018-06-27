التعليم تعلن عن موعد فتح باب التقديم الالكترونى للمدارس اليابانية

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صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن فتح باب التقدم الالكتروني إلى المدارس اليابانية التي ينتظرها العديد من أولياء الأمور موعد فتح باب التقدم وهو في الثاني من شهر يوليو القادم.

وأوضح الدكتور طارق شوقي “أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أتم استعداداتها لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالمدارس اليابانية التي سوف تقدم خدمة تعليمية متميزة للطلاب”.

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وقد أشاد رئيس الحكومة المصرية الدكتور “مصطفى مدبولي” ببدء تنفيذ تجربة المدارس اليابانية في جمهورية مصر العربية وخصوصاً أن تلك النوعية من المدارس سوف تقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطي الدخل في الدولة المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء “أن الحكومة تعمل على تقديم الخدمات المتميزة لشرائح متوسطي الدخل، والتي تعد عماد بناء في جميع المجتمعات”.

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