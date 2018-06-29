قريباً.. تقييم طلاب التعليم الفني سيتم عن طريق خبراء الصناعة وليس المعلمين

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أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد قائلاً “إن الهدف الرئيسي للدولة المصرية في المرحلة الحالية هو بناء الإنسان”، وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتماما كبير من أجل إكساب طلاب مراحل “التعليم الفني” جميع المهارات الرئيسية التي تجعله متميز في عمله.

وقد أضاف محمد مجاهد قائلاً “إن العمل في المرحلة القادمة سوف يرتكز على زيادة الإيجابيات والإقلال من السلبيات داخل مدارس التعليم الفني، حيث ستكون الجدارات هي الأسلوب الأساسي في التدريس لكي يصبح الطالب كفء في مهنته، ويواكب التطور العالمي”.

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وأضاف أن ذلك سوف يتحقق عن طريق الشراكة بين نظام التعليم والتدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لكي نتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، وأن يكون الطالب هو محور التعليم الرئيسي، وأن يصبح دور المعلم الفني هو الإرشاد والمساعدة فقط.

وأكد محمد مجاهد أن الاختبارات سوف تكون قائمة على “تقييم المهارات” التي قد قام الطالب اكتسابها، وأن يكون التقييم عن طريق خبراء في مجال الصناعة وليس عن طريق المدرسين في مدارس التعليم الفني، ليكون التقييم قائم على محاور “المهارات الصحيحة”.

وأضاف أنه سوف يكون هناك مرحلة إعداد إلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني بعد حصولهم على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من أجل إكسابهم مجموعة من المهارات التي تصاحبهم أثناء الدراسة وبعد إتمامها إلى مدى الحياة.

المحاور الرئيسية لمنظومة التعليم الفني

وأوضح محمد مجاهد أن المحور الرئيسية اليتي سوف يتم على أساسها تطوير منظومة “التعليم الفني” سوف ترتكز على النقاط التالية:

القدرة على التواصل باللغة الأم.

القدرة على التواصل باللغة الأجنبية الثانية.

اتقان مهارات الرياضيات والعلوم.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في المعلومات والاتصالات.

القدرة على التعليم الذاتي.

توفير الكفاءات المهنية والاجتماعية.

وأكد محمد مجاهد قائلاً “أن المحور الثاني لتطوير منظومة التعليم الفني سوف تعتمد على ممارسات الجودة الشاملة تبعاً للمعايير التي وضعتها هيئة ضمان الجودة والاعتماد”.

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