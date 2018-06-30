التربية والتعليم تكشف حقيقة الرسوم المفروضة على الطلاب لدخول المدارس

Advertisements

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “طارق شوقي” بنفيه بشكل قاطع ما يتردد من أنباء عن فرض رسوم بقيمة واحد جنيه عند دخول الطلاب إلى المدارس اعتباراً من العام القادم.

حيث أعلن الدكتور طارق شوقي قائلاً: ما أثير من أنباء بشأن دخول الطالب المدرسة العام القادم مقابل سداد تذكرة يومية بسعر جنيه، كلام عاري تماماً من الصحة وغير صحيح على الإطلاق.

Advertisements

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يصرح بشيء من ذلك القبيل مطلقاً، ويجدر هنا الإشارة إلى قيام بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر المواقع ومنها موقع “فيس بوك” بنشر أنباء تفيد عن قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرار عن تحصيل تذكرة من كل طالب يومياً بسعر جنيه.

أقرا المزيد الحكومة تكشف .. حقيقة فرض رسوم على دفن الموتى