اليوم.. طلاب الثانوية العامة ينهون ماراثون الامتحانات

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يختتم اليوم الموافق الأول من شهر يوليو لعام 2018 طلاب الثانوية العامة أداء الاختبارات التي انطلقت في جمهورية مصر العربية في يوم الثالث من شهر يونيو.

ويؤدي اليوم الأحد طلاب شعبة علمي علوم في مرحلة التعليم الثانوية اختبار مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذي سوف يؤدون الاختبار في تلك المادة حوالي 239,704 طالب وطالبة في جميع أنحاء الجمهورية.

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كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة لمرحلة التعليم الثانوية اختبارات مادة الرياضيات التطبيقية “الاستاتيكا” بإجمالي عدد الطلاب الذي سوف يؤدون الاختبار في تلك المادة بحوالي 108,838 طالب وطالب.

كما يؤدي اليوم طلاب الشعبة الأدبية لطلاب المرحلة الثانوية اختبار مادة الفلسفة والمنطق، بإجمالي عدد طلاب 248,513 طالب وطالبة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

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