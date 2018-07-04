كنترولات الثانوية العامة تعلن عن نتائج العينة العشوائية للفلسفة والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا

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قامت اليوم كنترولات الثانوية العامة بإنهاء تصحيح العينات العشوائية من الاختبارات التالية “الفلسفة والمنطق، والرياضيات التطبيقية، والجيولوجيا والعلوم البيئية”.

وقد أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي قائلاً أن نتيجة تقدير العينة العشوائية للمواد الدراسية التي قد سبق ذكرها وجاءت جاء على النحو التالي:

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نتيجة العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق

إجمالي عدد عينة الأوراق 11,618 ورقة إجابة، إجمالي عدد الطلاب الناجحين قد سجل حوالي 10,822 طالبة وطالب، إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية ستمائة وسبعة وثمانين طالبة وطالب، وقد سجلت النسبة المئوية للنجاح هذا العام 93,1% بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/ 2017 نسبة 86,77%.

وقد جاءت نسبة النجاح لنتيجة العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطقة كالتالي:

حصول ما يقارب من ألفين وخمسمائة وستة وثمانين طالبة وطالب على شريحة من تسعين في المئة إلى مائة في المئة وذلك بنسبة تبلغ 23,90%.

حصول عدد طلاب ألفين وخمسمائة وخمسة وثلاثين طالبة وطالب على الشريحة ما بين ثمانين إلى تسعين في المئة وذلك بنسبة 23,42%.

حصول عدد طلاب ألفين وسبعة وثلاثين طالب وطالبة على الشريحة من سبعين إلى ثمانين في المئة بنسبة نجاح تصل إلى 18,82%.

نتيجة العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية

يصل إجمالي عدد أوراق العينة العشوائية حوالي أربعة آلاف وستمائة وواحد وخمسين ورقة إجابة، بإجمالي عدد الطلاب الناجحين في العينة العشوائية أربعة آلاف ومائة وستة عشر طالبة وطالب، وإجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية يصل إلى مائة وستين طالب وطالبة، وبلغت النسبة المئوية للنجاح خلال هذا العام حوالي ثمانية وثمانين في المئة.

وقد جاءت نسب النجاح في العينة العشوائية كالتالي:

حصل عدد طلاب ألف وثلاثة وستين طالب وطالبة على الشريحة ما بين تسعين إلى مائة في المئة بنسبة نجاح تصل إلى 25,83%.

حصول عدد طلاب يصل إلى تسعمائة وأربعة وثلاثين طالب وطالب على الشريحة ما بين ثمانين إلى تسعين في المئة بنسبة نجاح تصل إلى 22,69%.

وحصول عدد طلاب سبعمائة وخمسة وثمانين طالب وطالبة على الشريحة من سبعين إلى ثمانين في المئة بنسبة نجاح تصل إلى 19.07%.

نتيجة العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

يصل إجمالي عدد أوراق العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية عدد 11,221 ورقة إجابة، بإجمالي عدد الطلاب الناجحين في العينة العشوائية تصل إلى 10,304 طالب وطالب، بإجمالي عدد الطلاب الذين قد حصلوا على الدرجة النهائية في العينة العشوائية حوالي أربعمائة وستة وسبعين طالب وطالب بنسبة مئوية للنجاح خلال العام الحالي بحوالي 91,8%.

وقد جاءت نتيجة العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية كالتالي:

حصول عدد طلاب ثلاثة ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين طالب وطالبة على الشريحة ما بين تسعين إلى مائة في المئة بنسبة مئوية تصل إلى 38,15%.

وحصول عدد طلاب يصل إلى ألفين وثلاثمائة وثمانية طالب وطالبة قد حصول على الشريحة ما بين ثمانين إلى تسعين في المئة بنسبة تصل إلى 22,40%.

وحصول عدد ألف وأربعمائة وخمسة وستين طالب وطالب على الشريحة ما بين سبعين إلى ثمانين في المئة بنسبة نجاح تصل إلى 14,22%.

وقد أوضح الدكتور رضا حجازي قائلاً “سوف يتم الإعلان عن مؤشرات نتائج امتحانات المواد الدراسية بمجرد الانتهاء منها أولاً بأول”، كما أكد أن أعمال تقدير الدرجات تسير تبعاً للمعدلات المقرر لها خلال العام الدراسي 2017/ 2018.