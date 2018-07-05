تعرف على تنسيق الجامعات الخاصة الذي تم اعتمادها لعام 2018/ 2019

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قام “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” بعقد اجتماعه الشهري يوم الأربعاء تحت رئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وبحضور أمين عام المجلس الدكتور صديق عبدالسلام وحضور عدد من أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في مقر الوزارة.

وقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الدور الذي تؤديه الجامعات في الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وخصوصاً في فترة الإجازة الدراسية، وقد أشار إلى استعداد “معهد إعداد القادة في حلوان” على استقبال الأفواج من الطلاب من جميع الجامعات المصرية من أجل المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية، والثقافية والفنية في المعهد.

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وقد طالب الدكتور خالد عبدالغفار من جميع رؤساء الجامعات المصرية بترشيح ثلاثين طالبة وطالبة من الطلاب المتميزين، وعشرة من شباب أعضاء هيئة التدريس عن كل جامعة من أجل المشاركة في فعاليات مؤتمر الشاب المقرر عقده في “جامعة القاهرة” في يوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر يوليو لعام 2018.

وأوضح أن مؤتمر الشباب سوف يشارك في رئيس جمهورية مصر العربية والذي سوف يتم فيه تكريم عدد من الطلاب المتميزين علمياً، ورياضياً، وفنياً.

وقد قام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2018/ 2019 حيث سوف يتم تطبيق “نظام الشرائح” تبعاً لمجاميع الطلاب في مرحلة الثانوية العامة والتي تبدأ من الشريحة الأولى في يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري لعام 2018 والشريحة الثانية في يوم التاسع من شهر أغسطس لعام 2018 حتى نهاية الشهر.

تنسيق قبول الجامعات الخاصة والأهلية لعام 2018/ 2019

وقد تقرر أن يكون الحد الأدنى إلى الطلاب المصريين الراغبين في التقدم على النحو الآتي:

95% للطب البشري.

90% للكليات التالية “كلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية العلاج الطبيعي”.

80% لكلية الهندسة.

70% للكليات التالية “كلية الفنون التطبيقية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية”.

70% للكليات التالية “كلية علوم الحاسب، وكلية التكنولوجيا الحيوية”.

60% للكليات التالية “كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كلية الإدارة”.

62% للكليات التالية “كليات اللغات والترجمة، وكلية الإعلام”.

ونسبة 55% لباقي الكليات.

كما تضمنت قواعد القبول والتنسيق أن يتم مراعاة أن يقدم الطالب صورة معتمدة وكذلك موثقة من المستندات وكذلك الشهادات الحاصل عليها الطالب إلى الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، مع إرفاق إيصال مكتب التنسيق الرئيسي يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.

كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية العمل على دعم منظومة البحث العلمي داخل الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة عن طريق التعاون والتنسيق مع نائب الوزير لشؤون البحث العلمي وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الدكتور ياسر رفعت.

وقد أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على تقديم عدد من المنح الدراسية إلى طلاب مدارس STEM، وكذلك أوائل الثانوية العامة، وأبناء الشهداء وكذلك المصابين بما يتفق مع القواعد والضوابط المنظمة لكل جامعة.

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