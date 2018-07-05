نتائج الشهادة الثانوية بالسودان 2018 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان

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نتائج الشهادة الثانوية بالسودان 2018 ورابط الاستعلام عن النتيجة نقدمه لكم من موقع مصر 365، حيث أعلنت وزيرة التربية في السودان “آسيا محمد عبدالله” أن شتى أعمال نتيجة الثانوية العامة في السودان قد انتهت بشكل تام دون أي مشاكل تذكر”، وشددت على أن المصححين قد أدوا مهامهم بكل دقة من أجل حصول كل طالب على درجاته بشكل كامل، وقد تم اعتماد نتائج الثانوية العامة في السودان خلال عام 2018.

وقد تم اعتماد نتائج الشهادة الثانوية في دولة السودان، وقد نشرت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن نتائج الثانوية العامة في دولة السودان خلال عام 2018 سوف تظهر بشكل رسمي على موقع التربية والتعليم في السودان يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة.

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نتائج الشهادة الثانوية بالسودان 2018

وقد قامت وزارة التربية والتعليم في دولة السودان بتوفير العديد من الروابط من أجل الحصول على نتائج شهادة الثانوية العامة بدون جهد أو عناء.

الرابط الأول هو عبر موقع بوابة حكومة السودان الإلكترونية.

والرابط الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان بالضغط من هنا.

وجميع الأخبار تدل على أن نتائج الشهادة الثانوية في الدولة السودانية لن تتأخر عن تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الموافق الخميس، حيث أعلنت وزيرة التربية والتعليم عن تكريم المتفوقين خلال حفل ضخم سوف يتم نقله عبر إذاعة دولة السودان التليفزيونية.

متابعة نتائج الشهادة الثانوية بالسودان 2018

وقد أعلنت أحد الصفحات المتخصصة في مجال التعليم علي موقع “فيس بوك” أن وزارة التربية والتعليم في دولة السودان قد حدد يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2018 من الإعلان عن نتيجة الثانوية للدور الأول، وسوف يتم اعتمادها في مقر الوزارة ببرج الاتصالات في الخرطوم”.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية لتؤكد ان هذه الصفحة الإلكترونية كاذبة وتعد صحفة غير رسمية وتهدف إلى ترويج الشائعات، وأكدت أنه لم يتم تحديد موعد نهائي للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية.

ويجدر هنا الإشارة أن امتحانات الشهادة الثانوية في دولة السودان قد بدأت في التاسع عشر من شهر مارس لعام 2018، وقد انتهت الاختبارات في أخر شهر أبريل السابق لتستمر أكثر من شهر في الاختبارات.

وقد سارت جميع أيام الاختبارات بكل هدوء بنفس الخطة الزمنية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم بالسودان، إلا أن الوزارة قد قامت بإجراء تحقيق عاجل بعد أن تم تسريب امتحان الكيمياء.

وقد أعلن مدير إدارة الامتحانات والتقويم العامة بوزارة التربية والتعليم بالسودان محمد مختار أنه قد تم التواصل إلى مسربي الامتحان، وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وأضاف أنه قد تم تأمين موقع بوابة الوزارة قبيل الإعلان عن نتائج الطلاب.

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