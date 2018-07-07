نظام التعليم الثانوي الجديد كما أعلنه وزير التربية والتعليم

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” أن نظام التعليم الثانوي المعدل “الثانوية التراكمية” لن يكون بنفس التقسيم القديم الأدبي والعلمي.

وأضاف الدكتور “طارق شوقي” خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قائلاً: سوف يدرس الطالب في الصف الثاني الثانوي شعبتين فقط أدبي وعلمي، وأيضًا في الصف الثالث الثانوي نفس الشعبتين دون التشعب إلى علمي علوم وعلمي رياضة.

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وأوضح، أنه تمت مراعاة المعايير العالمية في وضع الدرجات، وتنظيم ساعات دراسة المواد، من أجل أن يتماشى ذلك النظام التعليمي الجديد في مصر مع نظام التعليم العالمي.

كما أكد الوزير على أهمية إعادة التذوق للمواطن، وتحسين الذوق العام سواء لغويًا أو في جميع مناحي الحياة.

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