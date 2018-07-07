الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019 بعد اعتمادها رسمياً

Advertisements

ينشر موقع مصر 365 الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2018/ 2019، وذلك بعد أن تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “طارق شوقي”.

حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة خلال العام الجديد في الأول من شهر سبتمبر لعام 2018 وتستمر حتى الثلاثين من شهر مايو لعام 2019 بثمانية وثلاثين أسبوعاً، وهذا بالنسبة إلى الخريطة الزمنية لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي حتى يتم لهم اتاحة الوقت المناسب من أجل دراسة المناهج الدراسية الجديدة.

Advertisements

أما بالنسبة على الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي سوف تبدأ الدراسة في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2018 وحتى السادس من شهر يونيو لعام 2019 ولمدة خمسة وثلاثين أسبوعاً.

أما بالنسبة إلى إجازة نصف العام فهي أسبوعان تبدأ من السبت الموافق السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2019، وحتى يوم الخميس الموافق السابع من شهر فبراير لعام 2019.

وتعد فترة اختبارات الفصلين الدراسي الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية ويتم احتسابهم ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

وتلك هي القواعد التي تضمنتها جميع المراحل التعليم المختلفة في جمهورية مصر العربية للمدراس اللغات، والرسمية، والخاصة، والخاصة للغات.

وسوف يكون يوم السبت الموافق الرابع من شهر مايو لعام 2019 بداية فترة اختبارات صفوف النقل والشهادة الإعدادية مع استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتي يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر مايو لعام 2019.

وسوف يكون يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مايو لعام 2019 هو بداية امتحانات شهادة إتمام التعليم الفني لمراحل الدبلومات الفنية بالنسبة إلى الفصل الدراسي الثاني من العام الجديد 2018/ 2019.

أقرا المزيد تابع .. قرار “الإسكان” بخصوص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وحدات متوسطي الدخل