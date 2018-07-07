موعد عرض رئيس الجمهورية للمشروع القومي للتعليم

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” عن الهدف من المشروع القومي للتعليم، مضيفًا أن الهدف هو إعادة بناء المواطن المصري.

كما أكد الوزير خلال فعاليات اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: أن رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” مساند وداعم للمشروع القومي للتعليم، وأنه سوف يتم الإعلان عنه في جامعة القاهرة خلال شهر يوليو الجاري 2018.

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وقد أكد الوزير على أهمية القراءة والكتابة بإتقان من أجل الحفاظ على اللغة العربية “اللغة الأم”، إلى جانب الحفاظ على “الهوية المصرية الأصلية”.

كما وجه الدكتور “طارق شوقي” إشادته بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العامين السابقين في القضاء على “ظاهرة الغش بالثانوية العامة” وقد تم هذا بشكل فعلي، وتحقق على أرض الواقع.

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