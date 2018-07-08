الآلاف من طلاب الثانوية العامة يقعون في فخ الرسوب بامتحانات الثانوية العامة

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صرح رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي عن انتهاء “كنترولات الثانوية العامة” من أعمال تصحيح امتحانات “اللغة العربية، والفيزياء، والتاريخ، واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية”.

وقد تم الإعلان عن أعداد الطلاب الراسبين في الامتحانات السابقة وكانت كالتالي:

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عدد الراسبين في اختبارات اللغة العربية ثلاثة وعشرين ألف ومائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة.

وعدد الراسبين في اختبارات الفيزياء قد سجلت ثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وأربعة وسبعين طالب وطالبة.

وعدد الراسبين في اختبارات مادة التاريخ قد سجلت خمسة وخمسين ألف، ومائتين واثنين وعشرين طالب وطالبة.

وعدد الراسبين في اختبارات اللغة الأجنبية الأولى بلغ أربعة وسبعين ألف ومائتين وسبعة وأربعين طالب وطالبة.

وعدد الراسبين في اختبارات اللغة الأجنبية الثانية سجل حوالي سبعة آلاف وتسعة وعشرين طالب وطالبة.

وقد أكد الدكتور رضا حجازي “أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد نجحت وباقتدار في تحقيق امتحانات آمنة، ومنضبطة خلال هذا العام 2018″، وأشار إلى أنه لم تشهد امتحانات العام الحالي أية حالات تسريب.

وأكد “أن حالات محدودة قد تم ضبطها تغش ببعض لجان سير الامتحان، وقد تم ضبطها والسيطرة عليها”، وقد تم إحالتها إلى الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف رضا حجازي “أنه قد تم وضع آليات صارمة وحازمة للتعامل مع اللجان المعروفة بالغش، وضمنت التصدي لمحاولات الغش أثناء عقد الامتحان” وأضاف “أنه من أهم تلك الآليات هي وضع كاميرات مراقبة داخل اللجان الامتحانية، والعمل على زيادة أعداد العصا الإلكترونية بتلك اللجان، والعمل على زيادة أفراد الأمن الإداري بها، والعمل على تشكيل لجان لمطابقة أوراق الإجابة أثناء التصحيح”.

وقد أعلن رضا حجازي “أن جميع كنترولات الثانوية العامة لديها تعليمات بمراعاة توخي الدقة في أعمال تقدير الدرجات”، وحرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يحصل كل طالب على ما يستحقه من درجات.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة “أن كنترولات الثانوية العامة مازالت تقوم بأعمال تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة ومراجعة التصحيح”، وأضاف “أنه من المخطط أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير”.

وأضاف المصدر “إلى أنه لا يمكن تحديد تاريخ معين من أجل الإعلان في الوقت الراهن عن موعد الإعلان عن النتيجة إلا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح”.

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