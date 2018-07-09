تقديم الصف الأول الثانوي 2019: الأوراق المطلوبة وخطوات وشروط التقديم في جميع المدارس في مصر

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تقديم الصف الأول الثانوي 2019، بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في كافةالشهادة الإعدادية/100411″>نتيجة الشهادة الإعدادية لأولادهم من أجل التحاقهم بالصف الأول الثانوي، وبدأ التقديم في الثانوي العام و الفني بأشكاله، وسوف تتعرف معنا في هذا المقال على كافة الأوراق المطلوبة من أجل الإلتحاق بالصف الأول الثانوي 2018-2019 في جميع المحافظات.

ونقدم كل ما تريد معرفته عن تقديم الصف الأول الثانوي 2019 في جميع المحافظات المصرية، وكذلك شروط التقديم والقبول في جميع المدارس.

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تقديم الصف الأول الثانوي 2019

هناك مجموعة من الضوابط التي يجب الانتباه لها خلال تقديم الصف الأول الثانوي 2019 في أي من المحافظات المصرية، ويسعى الجميع في مصر لمعرفة الأوراق والخطوات التي يجب القيام بها لإتمام التقديم دون أي مشكلات، ونعرض لكم من خلال هذا المقال كل ما تريد معرفته عن إجراءات التقديم والأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2019

شهادة ميلاد كمبيوتر مرفق معها 5 صور شخصية للطالب. استمارة الإعدادية إلى جانب 4 صور مطابقة للأصل. صور هوية ولي أمر الطالب . 4 صور شخصية جديدة للطالب. ملف التقديم ويشتمل على طلب الالتحاق و ملف متابعة. البطاقة الصحية، ويلزم أن تكون معتمدة من التأمين الصحي. الطوابع: عدد 2 طابع نقابة بالإضافة الى 1 طابع تعليمي.

تنبيهات مهمة متعلقة بالتقديم للصف الأول الثانوي

إن ولي الأمر هو المسئول شخصيا عن التقديم للطالب وليس من حق أى شخص غيره القيام بالتقديم للطالب، إلا في حالة تواجد وكالة تعليمية.

في حال تواجد أي خطا في شهادة الإعدادية أو شهادة الميلاد توجه إلى مسئولية ولي الأمر ويجب القيام بتصحيح هذا الخطأ من قبل الجهات المسئولة.

شروط القبول في المدارس الثانوية لعام 2018/2019

بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على 90 % (270 درجة) او اكثر، لهم الاحقية في التوجه لأى مدرسة ثانوية عامة، في كافة مدارس المحافظة.

بالنسبة للطلبة الذين لديهم إعاقة مزمنة مثل شلل الأطفال وأمراض الدم المزمنة، وأصحاب العاهات، يجب عليهم تقديم إثبات بذلك من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، بعد التقدم إلى المدرسة التى تم تأهيلهم لها حسب ما حصلوا عليه من مجموع في الشهادة الإعدادية.

الطلبة الذين حصلوا على شهادتهم الإعدادية من مدارس ازهرية، لا يتم قبولهم في مدارس الثانوي العام.

لا يتم قبول الملف من الطالب الذي يتحاوز عمره في أول أكتوبر عام 2018 عن 18 سنة بأى شكل من الاشكال.

في حال إذا كانت المدرسة مشتركة بنين وبنات يتم كتابة طالبة أمام اسم الطالبة في الكشف العام، أو طالب إذا كان المتقدم ذكر.