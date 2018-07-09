التقديم في الجامعات السعودية 1439: مواعيد التقديم والأوراق المطلوبة

Advertisements

التقديم في الجامعات السعودية 1439، هناك بعض من الكليات والجامعات السعودية قد أعلنت عن فتح باب التقديم إليها من الطلاب السعوديين الحاصلين على الثانوية.

وننشر لكم من خلال هذا المقال مواعيد التقديم في مختلف الجامعات السعودية 1439 وفقا لما ورد إلينا، وكل ما تريد معرفته عن التقديم والخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم.

Advertisements

التقديم في الجامعات السعودية 1439

وقد أعلنت كليات المعرفة في الرياض عن فتح باب التقديم إليها، وكذلك الكليات التقنية العالمية، وقد أعلنت جامعة الشقراء عن فتح باب التقديم إليها، وجامعة تبوك، كلية المجتمع بالدمام “التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

كما أعلنت جامعة حفر الباطن عن فتح باب التقديم إليها من طلاب الثانوية في السعودية، وكذلك جامعة الباحة، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي “وظيفتك وبعثتك” بكالوريس التمريض والطيران.

كما أعلنت إدارة جامعة جازان “دبلومات متنوعة” عن فتح باب التقديم إليها من طلاب الثانوية العامة، وكذلك جامعة الجوف، وشركة الخليج للتدريب والتعليم “برنامج كوادر”، وجامعة الملك سعود “دبلومات مركز التدريب وخدمة المجتمع”.

كما أعلنت الكليات التقنية “برنامج الدبلوم” الصباحي والمسائي عن فتح باب التقديم إليها من حملة الشهادة الثانوية، وكذلك معهد الإدارة العامة الفصل الدراسي الأول، وجامعة نجران القبول الرئيسي، وجامعة الملك خالد.

كما فتح جامعة جازان باب التقديم إليها من حملة الشهادة الثانوية، وكذلك جامعة بيشة، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، وشركة انتجريتد للتدريب، وكلية الحرم المكي، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية.

وأعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء عن فتح باب التقدم إليها، و المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والأكاديمية العالمية للسكك الحديدية، ومعهد الملك سلمان لريادة الأعمال “دورات تدريبية”، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي “برنامج النخبة”.

وكذلك مازالت باب التقدم إلى مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية “المنح الدراسية” متاح إلى الطلاب للتقديم إليه، كما أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى التقديم إليها، ومعهد الرياض للتقنية، ومعهد الرياض للتقنية، والمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية، وصندوق رودز تراست “منحة محمد العقيل”.

ومازالت الفرصة متاحة إلى طلاب الثانوية العامة في السعودية إلى التقدم إلى جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT، وكليات المعرفة، وكليات سليمان الراجحي، و كلية جدة العالمية الأهلية، وكليات الخليج، ومعهد سلامة المشاريع العالي للتدريب، و كلية الريادة للعلوم الصحية، و أكاديمية أكسفورد للطيران.

وكذلك أعلنت جامعة الفيصل “كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة” عن فتح باب التقدم إليها، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وجامعة الأمير سلطان، وكليات الأصالة، جامعة اليمامة، وكلية محمد المانع للعلوم الطبية “الصحية”، وجامعة دار العلوم.

وأعلنت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية عن فتح باب التقديم إليها، وكليات القصيم الأهلية، وكليات بريدة الأهلية، وكلية العناية للعلوم الطبية، وجامعة فهد بن سلطان، وجامعة الفيصل، وكليات عنيزة الأهلية، وكلية فقيه للعوم الطبية.

ومازالت الفرصة سانحة إلى طلاب الثانوية العامة في المملكة إلى التقدم إلى “جامعة رياض العلم كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة سابقاً”، وكليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية، وجامعة دار الحكمة، جامعة عفت، وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز “كليات البيان الأهلية سابقاً”.

كما أعلنت كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم إليها، وكذلك كلية الريان الأهلية “الطبية”، وكلية أبن سينا الأهلية للعلوم الطبية، وجامعة حائل “المنح الداخلية لغير السعوديين”، وجامعة الملك سعود “المنح الداخلية لغير السعوديات.

أقرا المزيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019 بعد اعتمادها رسمياً