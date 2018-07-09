“الآن” نتيجة الثانوية العامة بفلسطين 2018 “التوجيهي” برقم الجلوس عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم

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نتيجة الثانوية العامة بفلسطين 2018 نقدمها لكم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال عام 2018 “التوجيهي” حيث يمكن لطلاب المرحلة الثانوية الحصول على نتائج التوجيهي في الدولة الفلسطينية من خلال موقع التربية والتعليم عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بفلسطين خلال عقدها مؤتمر صحفي خلال يوم الأحد الموافق الأول من شهر يوليو الجاري عن الموعد النهائي للإعلان عن نتيجة الثانوية لعام 2018، على أن يتم نشر النتائج عن طريق رقم الجلوس فقط.

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نتيجة الثانوية العامة بفلسطين 2018

تنتظر عائلات وأهالي الطلاب موعد الإعلان عن “نتيجة الثانوية العامة” في حالة من القلق والترقب، قد بدأ نظام الإعلان عن نتائج الثانوية العامة من خلال كتابة رقم الجلوس منذ العام السابق 2017.

ومنذ العام السابق قد تم تحويل اسم الثانوية العامة في فلسطين إلى “التوجيهي” ثم إلى “الإنجاز”، ويجدر هنا الإشارة إلى أن حوالي ستة وسبعين آلاف وثمانمائة وأحد عشر طالب وطالب في الدولة الفلسطينية خلال امتحانات التوجيهي خلال عام 2018.

وقد قام طلاب المحافظات الجنوبية في قطاع غزة وهم نسبة اثنين وأربعين في المئة فقط من طلاب مرحلة التوجيهي الثانوي، ويمثل طلاب المحافظات الشمالية في الضفة الغربية حوالي ثمانية وأربعين من طلاب الثانوية بفلسطين.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة بفلسطين في الضفة وقطاع غزة ليتم الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية، كما تقدم الوزارة بتقديم التهنئة لجميع الطلاب وكذلك المعلمين بمناسبة “الانتهاء من الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2018”.

رابط نتيجة الثانوية العامة بفلسطين 2018

وسوف يتم نشر نتائج الثانوية العامة بفلسطين عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطيني، وبعد ذلك يوم الطالب بكتابة رقم الجلوس ليظهر اسم الطالب وجميع الدرجات الحاصل عليها.

وسوف يتم عرض نتيجة الثانوية بفلسطين فور أن يتم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، كما انه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي من أجل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، كما سيتم الإعلان عن أسماء العشر الأوائل، وسوف تكون النتيجة متاحة عبر موقع الوزارة عن طريق كتابة رقم جلوس الطالب.

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