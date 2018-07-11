موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 ورابط استعلام نتيجة الثانوية فور ظهورها

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، لم يبق سوي أيام قلائل تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018، في ظل ظروف عصيبة يشوبها القلق و الحيرة يعقبها حيرة أخرى بمتابعة مرحلة التنسيق والقبول بالكليات، ليتم تحديد مصير كل طالب حسبما يؤهله مجموعه الذى تحصل علية وفقًا لنسبته المئوية ومجمل المجموع الكلى.

ونقدم لكم من خلال هذا المقال موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 وفقا للتصريحات التي وردت إلينا عن مجموعة من المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية.

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موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2018

في هذا التوقيت يتم العمل على قدم وساق في كنترول الثانوية العامة للانتهاء من المجموعة الأخيرة من أوراق الإجابة المتعلقة بمادة الكيمياء للغات اليوم الإثنين لتنتهى عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات فى كافة الكنترولات وهم 11 كنترولا في كافة محافظات الجمهورية، منتشرة في القاهرة وأسيوط والمنصورة والإسماعيلية، والتى أعلنت عن بشرة أولية بأن نسبة النجاح مرتفعة بشكل ملحوظ عن الأعوام السابقة.

ومن المنتظر البدأ في المراجعة وجمع المواد غدا الثلاثاء، حيث تستمر لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أيام اذ يتم رصد وجمع ومراجعة الدرجات بصورة دقيقة جدًا من أجل أن يحصل كل طالب على الدرجة التى يستحقها، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن النتيجة فى المدارس أثناء يوم الأحد أو الاثنين الموافق 15 و 16 من شهر يوليو الحالى

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2018

وفيما يخص أوائل الثانوية العامة لعام 2018 فسوف يتم الافصاح عن نتائجهم فى كافة الشعب بعد اختتام عملية تصحيح ومراجعة الأوراق في أثناء الأسبوع الجارى إذ يعمل كل كنترول على جمع ومراجعة أسماء أوائل الطلبة تحت اشراف رئيس الكنترول الذي يقوم بتحديد أسماء الأوائل بناء على معايير معينة أهمها مجموع الطالب الكلي والاحرف الهجائية في حالة ما إذا تساوى أكثر من طالبين في الحصول على نفس الدرجات، ليقوم بتحديد عشرة طلاب وذلك لكل مجموعة من المجموعات الثلاث وهم “علمى علوم، وعلمى رياضيات، وأدبى” إلى جانب، طالب واحد بالنسبة لامتحان الطلبة المكفوفين للثانوية العامة للشعبة الأدبية وطالبين اثنين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

أخبار نتيجة الثانوية العامة 2018

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس امتحانات الثانوية العامة، الدكتور “رضا حجازي” فقد أكد أن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام ونسبة النجاح التي حققها الطلاب تختلف بشكل كبير، هذا بالمقارنة بالنسبة التي حققها طلاب الثانوية العامة في العام الماضي.