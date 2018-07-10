نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس لمراحل العلمي والأدبي فور ظهورها

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نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس، حيث صرح رئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور “رضا حجازي” قائلاً: أنه من الصعب تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2017/ 2018، حيث أن أعمال الكنترول قد تم الانتهاء منها، وانهم مستمرون في التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري 2018.

وقد صرح مصدر مسؤول عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “أنه بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة باثنين وسبعين ساعة سوف تبدأ إجراءات التنسيق، وسوف تتم من خلال ثلاث مراحل تحددها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني ببوابة الحكومة المصرية الإلكترونية”.

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وبعد أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة من قبل وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي سوف يتم نشر رابط الموقع الرسمي من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2018 بعد اعتمادها بطريقة مباشرة.

نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس

وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2018 من خلال:

كتابة الأسم ورقم الجلوس عبر موقع “وزارة التربية والتعليم” لنتائج الطلاب

من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.

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