رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2018.. والكليات التي تطلب اختبارات القدرات

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ننشر رابط موقع التنسيق الإلكتروني لعام 2018، وقد استقبل الموقع خلال الأيام الجارية العديد من الطلاب الراغبين في حجز “اختبارات القدرة عن طريق التنسيق الإلكتروني للكليات” التي تحتاج إلى إجراء “اختبارات القدرات أولاً” والتي تتم قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2018

وقد بدء التسجيل من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني لعام 2018 من الثالث من شهر يوليو لعام 2018 وحتى الثالث والعشرين من الشهر الحالي، ويرغب العديد من الطلاب في حجز اختبارات القدرات الخاصة بهم.

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الكليات التي تطلب اختبارات قدرات

وهناك تسعة من الكليات فقط داخل جمهورية مصر العربية تطلب اختبارات قدرات وهم كالتالي:

كليات التربية الرياضية. كليات التربية النوعية لشعبتين الموسيقية، والتربية الفنية. كليات الفنون الجميلة “فنون، وعمارة”. كليات الفنون التطبيقية في الجامعات التالية “جامعة حلون، جامعة دمياط، جامعة بنها، جامعة بني سويف”. كلية التربية الموسيقية بالزمالك التابعة لجامعة حلوان. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان. كلية التربية النفية بجامعة المنيا. كلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس شعبتا التربية الفنية والموسيقية. كلية التربية بالسويس بجامعة السويس شعبة التربية الفنية.

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