تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2018: توقعات تنسيق الثانوية العامة

Advertisements

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2018 هو ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة وكذلك أولياء الأمور عقب الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة، حيث تم التصريح من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة سوف يتم الإعلان عنها خلال الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.

وفي غالب الأمر سوف يتم فتح “باب تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة” بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بثلاثة أيام، ويجدر هنا الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية من خلال نتيجة المرحلة الأولى للعام الدراسي السابق 2016/ 2017.

Advertisements

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2018

يتوقع بناء على تنسيق الثانوية العامة خلال العام السابق للشعبة العلمية “علمي علوم”، وسوف يكون الحد الأدنى للدرجات هو 390 درجة فأكثر، والحد الأدنى في النسب المئوية هو 95,12% فأكثر.

ويتوقع أن تكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية “علمي رياضة” حوالي 374 درجة فأكثر، والحد الأدنى في النسبة المئوية هو 91,22%.

أما بالنسبة أن الشعبة الأدبية فيتوقع أن يكون الحد الأدنى للدرجات هو 326 درجة فأكثر، بنسبة مئوية تصل إلى 79,51% فأكثر.

توقعات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2018 لشعبة علمي علوم

يتوقع أن يكون تنسيق كلية الطب البشري بنسبة مئوية تصل إلى 97,4% فأكثر.

ويتوقع أن يكون تنسيق كلية طب الأسنان بنسبة مئوية 97,1% فأكثر.

ويتوقع أن يكون تنسيق كلية صيدلة بنسبة مئوية 95,9% فأكثر.

ويتوقع أن يكون تنسيق كلية العلاج الطبيعي بنسبة مئوية 95,8% فأكثر.

ويتوقع أن يكون تنسيق كلية العلوم الصحية بنسبة مئوية 95,4% فأكثر.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2018 للشعبة الأدبية

ويتوقع أن يكون تنسيق كلية اقتصاد والعلوم السياسية بنسبة مئوية 94,2% فأكثر.

ويتوقع أن يكون تنسيق كلية إعلام بنسبة مئوية 93,4% فأكثر.

ويتوقع أن يكون تنسيق كلية آلسن بنسبة مئوية 92,6% فأكثر.

ويتوقع أن يكون تنسيق كلية آثار بنسبة مئوية 88,6% فأكثر.

ويتوقع أن يكون تنسيق كلية فنون جميلة بنسبة مئوية 83,2% فأكثر.

أقرا المزيد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018.