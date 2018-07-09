مواعيد اختبارات القدرات في الكليات المختلفة

Advertisements

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات في الكليات المختلفة ، لخريجي الثانوية العامة ، وذلك عن طريق التنسيق الإلكتروني ، ويستمر حتى يوم الإثنين ، الموافق 23 يوليو ، من العام الحالي 2018 / 2019 .

طلاب الثانوية العامة ، انتهوا من أداء اختبارات شهادة الثانوية العامة ، للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019 ، وحاليا هم بانتظار ظهور نتيجة الثانوية العامة ، وتنسيق الجامعات الخاصة والحكومية ، ومعرفة مواعيد اختبارات القدرات ، للكليات التي يرغبون بها ، وذلك حتى قبل تقديم رغباتهم .

Advertisements

ويقدم موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، كل ما يهم خريجي الثانوية العامة ، بشأن اختبارات القدرات في الكليات المختلفة ، والكليات التي تشترط اجتياز الطالب اختبار قدرات ، وهي كالتالي :

أولا : اختبارات القدرات في الكليات – اختبارات القدرات في الكليات ، والكليات التي تستوجب اجتياز الاختبار :

– كليات التربية الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية .

– شعبة التربية الفنية في كليات التربية النوعية .

– شعبة التربية الموسيقية في كليات التربية النوعية .

– كليات الفنون الجميلة عمارة .

– كليات فنون جميلة .

– فنون كليات الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .

– كليات الفنون التطبيقية ، جامعة دمياط .

– كليات الفنون التطبيقية ، جامعة بنها.

– كليات الفنون التطبيقية ، جامعة بني سويف .

– كلية التربية الموسيقية في الزمالك ، جامعة حلوان .

– كلية التربية الفنية في الزمالك ، جامعة حلوان .

– كلية تربية فنية ، جامعة المنيا .

– شعبة التربية الفنية في كلية التربية بالإسماعيلية ، جامعة قناة السويس .

– شعبة التربية الموسيقية في كلية التربية بالإسماعيلية ، جامعة قناة السويس .

– شعبة التربية الفنية في كلية التربية بالسويس ، جامعة السويس .

ثانيا : كيفية التسجيل لاختبارات القدرات في الكليات للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019 :

بإمكان الطلاب ، التسجيل للاختبارات ، عن طريق الشبكة العنكبوتية العالمية « الإنترنت » ، واختيار الكلية المناسبة ، التب يود أداء الاختبار بها ، وذلك عن طريق زيارة موقع الوزارة ، من هنا https://tansik.egypt.gov.eg/application/ .