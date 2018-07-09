طريقة التقديم في المدارس اليابانية.. والشروط المطلوبة للالتحاق بها

منذ 44 دقيقة اخبار التعليم
طريقة التقديم في المدارس اليابانية.. والشروط المطلوبة للالتحاق بها
المدارس اليابانية

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، تجربة جديدة من نوعها ، تتمثل في « المدارس اليابانية المصرية » ، وذلك بالتعاون مع ، وزراة التعليم في دولة اليابان .

وتهدف وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من تجربة المدارس اليابانية ، التي تطبق للمرة الأولى في مصر ، إلى رفع مستوى التعليم المصري ، والارتقاء بمستوى التلميذ والطالب المصري ، عن طريق استخدام أساليب وطرق حديثة ، في العملية التعليمية والتربوية .

تعميم تجربة المدارس اليابانية في مصر ليس أمرا سهلا ، لذا لم تستطع وزارة التربية والتعليم ، تعميم التجربة في مدارس المحافظات المصرية كافة ، لكنها اختارت 8 محافظات فقط ، لتطبيق التجربة في مدارسها . وفي حال نجحت تجربة المدارس اليابانية ، سوف تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعميمها في مدارس الجمهورية كافة .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أعلنت في شهر أكتوبر من العام الماضي 2017 ، كيفية التقديم في المدارس اليابانية ، وشروط التقديم بها .

بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم في المدارس اليابانية ، والتي تشمل « رياض الأطفال ، ومرحلة التعليم الابتدائي » ، أقدم الكثير من أولياء الأمور ، بالتقديم لأبنائهم في المدارس الجديدة ، التي يتوقع لها كثيرون ، مستقبلا باهرا في مصر .

ونظرا لزيادة عدد المتقدمين في هذه المدارس ، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعض المعايير ، التي يتم اختيار الطالب المتقدم لهذه المدارس ، بناء عليها ، ومن أهم هذه المعايير ، « السن ، والمربع السكني التابع له الطالب » .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء اختبارات القبول في هذه المدارس ، حيث أوضحت الوزارة، إمكانية التقديم الإلكتروني في المدارس اليابانية ، عن طريق استخدام الرقم القومي الخاص بكل طالب ، والموجود في شهادة الميلاد الخاصة به .

وفتحت وزارة التربية والتعليم ، باب التقديم في المدارس اليابانية المصرية ، على أن تبدأ الدراسة بها ، في شهر سبتمبر المقبل ، مع ملاحظة أن الوزارة ، تجاوزت عن شرط المربع السكني ، الذي شكا منه العديد من أولياء الأمور ، والذي تسبب في رفض أبنائهم .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتحت باب التسجيل في المدارس اليابانية ، وسوف يتم إجراء مقابلة شخصية مع الطالب ، وبعدها سوف تعلن نتائج القبول ، وذلك عن طريق موقع التقديم للمدارس اليابانية ، على الرابط التالي :

http://ejs.moe.gov.eg