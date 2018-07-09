طريقة التقديم في المدارس اليابانية.. والشروط المطلوبة للالتحاق بها

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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، تجربة جديدة من نوعها ، تتمثل في « المدارس اليابانية المصرية » ، وذلك بالتعاون مع ، وزراة التعليم في دولة اليابان .

وتهدف وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من تجربة المدارس اليابانية ، التي تطبق للمرة الأولى في مصر ، إلى رفع مستوى التعليم المصري ، والارتقاء بمستوى التلميذ والطالب المصري ، عن طريق استخدام أساليب وطرق حديثة ، في العملية التعليمية والتربوية .

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تعميم تجربة المدارس اليابانية في مصر ليس أمرا سهلا ، لذا لم تستطع وزارة التربية والتعليم ، تعميم التجربة في مدارس المحافظات المصرية كافة ، لكنها اختارت 8 محافظات فقط ، لتطبيق التجربة في مدارسها . وفي حال نجحت تجربة المدارس اليابانية ، سوف تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعميمها في مدارس الجمهورية كافة .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أعلنت في شهر أكتوبر من العام الماضي 2017 ، كيفية التقديم في المدارس اليابانية ، وشروط التقديم بها .

بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم في المدارس اليابانية ، والتي تشمل « رياض الأطفال ، ومرحلة التعليم الابتدائي » ، أقدم الكثير من أولياء الأمور ، بالتقديم لأبنائهم في المدارس الجديدة ، التي يتوقع لها كثيرون ، مستقبلا باهرا في مصر .

ونظرا لزيادة عدد المتقدمين في هذه المدارس ، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعض المعايير ، التي يتم اختيار الطالب المتقدم لهذه المدارس ، بناء عليها ، ومن أهم هذه المعايير ، « السن ، والمربع السكني التابع له الطالب » .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء اختبارات القبول في هذه المدارس ، حيث أوضحت الوزارة، إمكانية التقديم الإلكتروني في المدارس اليابانية ، عن طريق استخدام الرقم القومي الخاص بكل طالب ، والموجود في شهادة الميلاد الخاصة به .

وفتحت وزارة التربية والتعليم ، باب التقديم في المدارس اليابانية المصرية ، على أن تبدأ الدراسة بها ، في شهر سبتمبر المقبل ، مع ملاحظة أن الوزارة ، تجاوزت عن شرط المربع السكني ، الذي شكا منه العديد من أولياء الأمور ، والذي تسبب في رفض أبنائهم .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتحت باب التسجيل في المدارس اليابانية ، وسوف يتم إجراء مقابلة شخصية مع الطالب ، وبعدها سوف تعلن نتائج القبول ، وذلك عن طريق موقع التقديم للمدارس اليابانية ، على الرابط التالي :

http://ejs.moe.gov.eg