نتيجة الثانوية الأزهرية 2018: الان نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

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نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 برقم الجلوس نقدمهها لكم عبر برابط بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا المقال، بعد انتهاء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من أداء الاختبارات، سوف يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والقلق الشديد من أجل معرفة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 بأسرع وقت ممكن، ومن أجل معرفة تنسيق الكليات المناسبة لأبنائهم.

ينتظر أولياء أمور وطلاب نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 خلال الساعات القليلة القادمة، وقد صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ صالح عباس جمعة قائلاً “أن لجنة النظام والمراقبة تقوم بواجبها على أكمل وجه، وأنه قد تم المراجعة بشكل دقيق لاجابات طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية”.

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وأكد “أن هناك تأني شديد ودقة في مراجعة كل الإجابات أكثر من مرة لينال الطالب حقه بشكل كامل”، وأوضح “أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 أوائل الأسبوع القادم، وسوف يتم إعلان العشرة الأوائل على الجمهورية قبلها بساعات قليلة”.

وتعد الثانوية الأزهرية من أصعب المراحل التعليمية حيث أن نسبة الرسوب كانت عالية جداَّ خلال السنوات السابقة، ولكن الأزهر الشريف يسعى وبشكل دائم إلى العمل على تسهيل المواد الدراسية والاختبارات على الطلاب.

وسوف تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 على “بوابة الأزهر الإلكترونية” وسوف يتم الحصول على النتيجة من خلال رقم جلوس الطالب.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

ويتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 من خلال قيام الطالب أو ولي الأمر بزيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية” وسوف نقدم لكم طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول أو الدور الثاني.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

عن طريق الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

الضغط على النتيجة ليظهر المجموع الكلي.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2018

ويستطيع طلاب الثانوية الازهرية الإستعلام عن نتائجهم من خلال بوابة الأزهر الإلكتروني، وذلك عن طريق كتابة أسم الطالب ورقم جلوسه.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية على الخط الساخن

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 من خلال الاتصال على رقم الأزهر الشريف “19493”، ويمكن للطالب بعد الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية أن يعرف المجموع الكلي، ومجموع كل مادة على حدا، وفي حال تغيب الطالب عن أي اختبار سوف يتم كتابة “غ” أمام نتيجة تلك المادة، كما يستطيع الطالب معرفة تقديره.

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