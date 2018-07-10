4 خطوات للتضرر من مصروفات المدارس الخاصة والدولية

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شددت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، في قرارها رقم 420 ، الخاص بالمصروفات الدراسية في المدارس الخاصة ، على عدم جواز رفع المصروفات الدراسية ، قبل العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص ، في وزارة التربية والتعليم .

كما شددت اللجنة في قرارها ، على عدم تحصيل أي زيادة في المصروفات المدرسية ، التي تتجاوز نسبة 7% ، سنويا ، بالنسبة للطلاب المستجدين ، وذلك وفقا لأحكام الكتاب الدوري ، رقم 5 لسنة 2016 ، الخاص بالمدارس الدولية .

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وفيما يخص ضوابط وتنظيم العمل ، في المدارس التي تدرس مناهج خاصة « دولية » ، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصري ، في مكان ظاهر بالمدرسة ، وتحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب ، وإخطار الوزارة بقيمة المصروفات .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال تهديد أولياء الأمور ، بسحب ملفات أبنائهم لعدم دفع المصروفات ، فإن عليهم اتباع عدد من الخطوات ، لتقديم شكوى لسرعة البت فيها ، وهي كالتالي :

1. إخطار وزارة التربية والتعليم ، بأي تجاوز في المصروفات الدراسية ، أو أي زيادة غير مبررة ، ومرفق بها صورة بالمصروفات إن أمكن ، وذلك من خلال وسائل التواصل مع الوزارة ، والمعلقة داخل المديريات والإدارات والمدارس ، وهي الخط الساخن « 19126 » ، واتس آب « 01207000082 » ، والموقع الإلكتروني للشكاوى في الوزارة http://www.shakwa.eg ، وخدمة المواطنين في الوزارة « 27946145(02) » .

2. تحيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الطلب إلى المديرية ، التي تندرج المدرسة تحت مظلتها. لبحث الشكوى ، وفي حالة كونها مدرسة دولية ، تتولى الوزارة بحث الشكوى .

3. تكلف المديرية ، إدارة التعليم الخاص ، بتشكيل لجنة لبحث مصروفات المدرسة .

4. في حال ثبوت أي زيادات في المصروفات ، يتم ردها على الفور إلى أولياء الأمور .