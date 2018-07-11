الراسبون في اختبار القدرات للكليات.. هل يمكنهم أداء الاختبار مرة أخرى؟

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يتساءل الكثير من أولياء الأمور ، والطلاب ، عن إمكانية أن يؤدي الطالب الراسب في اختبار القدرات للكليات المختلفة ، التي تعمل بهذا النظام ، اختبار القدرات مرة أخرى؟ .

رئيس قطاع التعليم ، والمشرف على التنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، السيد عطا ، يجيب عن هذا السؤال ، قائلا إن الطالب الراسب في أداء اختبار القدرات ، في الكليات العاملة بهذا النظام ، لن يسمح له بأداء الاختبار مرة أخرى ، في الكلية التي أدى بها الاختبار ، أو كلية أخرى .

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وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، أضاف السيد عطا ، أن اختبارات القدرات ، التي انطلقت يوم 3 يوليو من العام الحالي 2018 ، تشهد حالة من الانتظام ، حيث من المقرر أن تستمر ، حتى يوم 23 يوليو من العام الحالي .

وأكد رئيس قطاع التعليم ، والمشرف على التنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن التقدم لهذه الاختبارات ، يكون في المواعيد المناسبة لأدائها ، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ، في الفترات المحددة .