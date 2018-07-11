الراسبون في اختبار القدرات للكليات.. هل يمكنهم أداء الاختبار مرة أخرى؟

منذ 22 دقيقة اخبار التعليم
الراسبون في اختبار القدرات للكليات.. هل يمكنهم أداء الاختبار مرة أخرى؟
جامعة القاهرة

يتساءل الكثير من أولياء الأمور ، والطلاب ، عن إمكانية أن يؤدي الطالب الراسب في اختبار القدرات للكليات المختلفة ، التي تعمل بهذا النظام ، اختبار القدرات مرة أخرى؟ .

رئيس قطاع التعليم ، والمشرف على التنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، السيد عطا ، يجيب عن هذا السؤال ، قائلا إن الطالب الراسب في أداء اختبار القدرات ، في الكليات العاملة بهذا النظام ، لن يسمح له بأداء الاختبار مرة أخرى ، في الكلية التي أدى بها الاختبار ، أو كلية أخرى .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، أضاف السيد عطا ، أن اختبارات القدرات ، التي انطلقت يوم 3 يوليو من العام الحالي 2018 ، تشهد حالة من الانتظام ، حيث من المقرر أن تستمر ، حتى يوم 23 يوليو من العام الحالي .

وأكد رئيس قطاع التعليم ، والمشرف على التنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن التقدم لهذه الاختبارات ، يكون في المواعيد المناسبة لأدائها ، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ، في الفترات المحددة .