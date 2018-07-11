نتيجة الصف السادس الإعدادي 2018 في العراق

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اعتمد محمد إقبال الصيدلي ، وزير التعليم العراقي ، نتيجة امتحان الدور الأول في جميع محافظات العراق ، للصف السادس الإعدادي 2018 ، العلمي الإحيائي التطبيقي ، والأدبي والمهني ، حيث تم الإعلان عن نسب النجاح ، للصف السادس الإعدادي 2018 ، في جميع المواد الدراسية ، « الدراسات العربية ، الدراسات التركمانية ، والدراسات الكردية » .

امتحانات الصف السادس الإعدادي 2010 ، استمرت في العراق لمدة أسبوعين ، وفورا انتهاء الامتحانات داخل اللجان المختلفة في محافظات العراق كافة ، بدأ المعلمون تصحيح أوراق امتحانات ، بكل جهد واهتمام من أجل إنجاز جميع نتائج محافظات العراق ، لنتائج الصف السادس الإعدادي 2018 ، في الموعد الذي حددته ، وزارة التربية العراقية .

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وبعد انتهاء الاختبارات ، يسعى الطلاب إلى معرفة نتيجة الدور الأول للصف السادس الإعدادي 2018 ، في محافظات العراق كافة ، ويمكنهم معرفتها ، من على الرابط التالي :

وزارة التعليم العراقية