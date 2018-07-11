التربية والتعليم تعلن أوائل نتيجة الثانوية العامة 2018 اليوم .. ونسبة النجاح 74%

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أوائل نتيجة الثانوية العامة 2018 سوف يتم الإعلان عنهم غداً، ونسبة النجاح 74% حيث أنه من المتعين أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي باعتماد نتيجة الثانوية العامة ونشر أسماء “أوائل الثانوية العامة” على مستوى الدولة المصرية، وسوف يتم اعتماد النتيجة اليوم.

وسوف يتم بعدها نشر نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوزارة الإلكتروني ليتم الاستعلام عنها باسم الطالب ورقم الجلوس، وقد صرحت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2018 قد وصلت إلى 74%.

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أوائل الثانوية العامة 2018

وقد أعلنت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد أوائل طلاب الثانوية العامة قد تخطى ثلاثة وخمسين طالب وطالبة في جميع الشعب “العلمية سواء علمي علوم وعلمي رياضة، والشعبة الأدبية”.

وأضافت المصادر أن عدد الطالبات الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2018 أكثر من عدد الطلاب، بينما يوجد تقارب بينهم من حيث عدد الدرجات النهائية التي تتراوح ما بين درجة والنصف درجة.

رابط الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” من خلال الضغط هنا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

وقد أعلن رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “رضا حجازي” وهو رئيس امتحانات الثانوية العامة أن هناك “خلية نحل” داخل كنترول نتيجة الثانوية العامة حتى يستطيع العمل على إنجاز عملية التجميع والإسراع بظهور النتيجة، وقد أعلن في وقت سابق أن النتيجة سوف تظهر في نصف شهر يوليو وبالتحديد أول الأسبوع القادم.

وتابع رضا حجازي “أن الكنترولات قد انتهت من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات التي قد تم امتحانها من قبل طلاب الثانوية العامة”، وأضاف أن العمل يجري بشكل منتظم دون حدوث أي مشاكل أو عقبات، وأن الحفاظ على السرية والدقة يعد من أولويات لجان التصحيح والتجميع خلال عملية رصد الدرجات والمراجعات النهائية.